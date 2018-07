Filmi ‘Martesa’ edhe në festivalin e Sarajevës

‘In Focuse’ ështe programi ku ‘Martesa’ bashk me shtatë filma të tjerë do të shfaqen në këtë edicion të festivalin që do të mbahet nga data 10 deri më 17 gusht në Sarajevë.

Filmi “Martesa”, që u përkrah financiarisht nga Qendra Kinematografike e Kosovës (QKK), flet për një trekëndësh dashurie pranë dhe gjatë një martese.

Treshen e personazheve kryesore të filmit me skenar të Blerta Zeqirit dhe Keka Kreshnik Berishës e interpretojnë Alban Ukaj, Adriana Matoshi dhe Genc Salihu. Përveç QKK-së, “Martesa” u përkah edhe nga Qendra Kombëtare Kinematografike e Shqipërisë.