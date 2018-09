Filmi kosovar “Nëntor i Ftohtë” duartrokitet fort në Spanjë

“Nëntor i Ftohtë” është filmi artistik i parë nga Kosova që ka marrë pjesë në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit të San Sebastianit në Spanjë, një festival ky i kategorisë së parë dhe jashtëzakonisht i rëndësishëm që po numëron edicionin e tij të 66-të.

Filmi kosovar pati premierën e tij botërore në mbrëmjen e së enjtes. Gjërat shkuan si është më së miri pasi që pas premierës së filmit publiku është dukur i impresonuar dhe ka duartrokitur gjatë. Arben Zharku, drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës i ka ndarë këto momente në rrjetet sociale duke postuar disa fotografi dhe një video.

“Nëntor i Ftohtë” është realizuar nga shtëpitë filmike Thumbs Up dhe Buka në bashkëpunim edhe me Albasky Film, AUDIOHAUS dhe Ikone dhe është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe Qendra Kombëtare Kinematografike e Shqipërisë. Regjisor i filmit është Ismet Sirajina i cili së bashku me Arian Krasniqin ka shkruar edhe skenarin. Montazhin e ka bërë Vladimir Pavlovski, ndërsa muzika është realizuar nga Jericho. Producentë janë Fatmir Spahiu, Arian Krasniqi ndërsa Sevdije Kastrati është drejtoreshë fotografie

Në këtë film trajtohet tema e një arkivisti, Fadilit që punon në ndërmarrje shtetërore të Kosovës së viteve të 90-ta. Ai është i detyruar të zgjedhë por mundësitë para tij janë të gabuara. Ndonëse pa vullnetin dhe dëshirën e tij, ai tani duhet të durojë turpin, imazhin e keq dhe presionin që i vjen nga të gjitha anët.

Disa nga aktorët që luajnë role kryesore në këtë film janë: Kushtrim Hoxha, Adriana Matoshi, Fatmir Spahiu, Emir Hadzihafizbegovic, Gordana Boban, May-Linda Kosumovic dhe Lum Veseli.