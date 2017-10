Filloi implementimi i projektit për bartjen e seteve të rrobave dhe artefakteve të personave të zhdukur

Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Instituti i Mjekësisë Ligjore, me përkrahjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Ministrisë së Administratës Publike, kanë filluar me transferimin e seteve të para të rrobave dhe artefakteve të personave të zhdukur, nga Instituti i Mjekësisë Ligjore për në lokacionin e ri të caktuar nga Ministria e Administratës Publike, me qëllim të evitimit të dëmtimit të mëtutjeshëm të këtyre rrobave dhe artefakteve të gjetura së bashku me mbetjet mortore të personave të zhdukur, nëpër varrezat masive dhe individuale, të jashtëligjshme.

Lokacioni i ri i caktuar nga Ministria e Administratës Publike, sipas kërkesës së Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, është përgatitur në përputhje me rekomandimet e prezantuara nga eksperti i angazhuar nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, si përkrahës i këtij projekti. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, po ashtu, ka angazhuar edhe dy vullnetarë të Kryqit të Kuq të Kosovës, me qëllim të përgatitjes, në kuptimin e pastrimit, rievidentimit dhe risistemimit të rrobave dhe artefakteve që janë duke u bartur për në lokacionin e ri.

Gjatë kësaj jave, janë transferuar ‘70 setet e para të rrobave dhe artefakteve të personave të zhdukur, të identifikuar’, të cilat janë dorëzuar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, përkatësisht Komisioni i themeluar nga IML, me përbërje Arben Selimi, Xhavit Kaçandolli, Suzana Shala, Gentiana Kasumi dhe Genc Bytyqi, e të cilat janë pranuar, në emër të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, nga Kushtrim Gara, Udhëheqës i Njësisë së Komisionit , ndërsa pritet që të vazhdohet edhe në javët në vijim me bartjen edhe të rrobave dhe artefakteve tjera, tashmë të gatshme për t’u transferuar.

Me këtë rast, Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Prenkë Gjetaj, duke vlerësuar lartë angazhimin e të gjitha institucioneve kompetente në këtë projekt, e po ashtu duke vlerësuar në mënyrë të veçantë përkrahjen nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq dhe Ministria e Administratës Publike, ka shpjeguar se ‘projekti që do të vazhdojë në dy faza, e që nënkupton bartjen e të gjitha rrobave dhe artefakteve që gjenden në Institutin e Mjekësisë Ligjore, për në lokacionin e ri, është një zgjidhje e përkohshme, deri në krijimin e kushteve për një zgjidhje afatgjate, e që do të ishte vendosja në muzetë apo eventualisht në ndonjë Kompleks Memorial që do t’i dedikohej çështjes së personave të zhdukur dhe në përgjithësi viktimave të luftës’.