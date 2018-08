Fillimojnë punimet për rehabilitimin e rrugës Rahovec–Suharekë

Sot ministri i Infrastrukturës, Pal Lekaj me bashkëpunëtor, i shoqëruar nga kryetari i Rahovecit Smajl Latifi dhe ai i Suharekës Bali Muharremaj, në kuadër të ndarjes buxhetore për komunat dhe zhvillimit të infrastrukturës lokale ka inauguruar fillimin e punimeve në rrugën Rahovec-Suharekë.

Rehabilitimi i kësaj rruge të gjatë mbi 12 kilometra, Ministrisë së Infrastrukturës do t’i kushtojë mbi 930 mijë euro dhe do të ketë tërë infrastrukturën përcjellëse sipas standardeve moderne. Rruga që e lidhë Rahovecin me Suharekën, do të realizohet me mbështetjen e plotë të Ministrisë së Infrastrukturës.

Ministri Lekaj tha se kjo është dëshmia më e mirë se kjo qeveri është e përkushtuar në zhvillimin e infrastrukturës së komunave në tërë Kosovën dhe përmes kësaj t’i kontribuohet edhe zhvillimit ekonomik, por edhe fuqizimit të potencialit të turizmit. Ministri Lekaj tha se ky vit nga Qeveria e Kosovës është shpallur si vit i modernizimin e infrastrukturës, prandaj ky investim prej 930 mijë eurosh nuk do të jetë i fundit. Ministri Pal Lekaj ka kërkuar nga kompania ndërtuese që të jetë e vëmendshme në realizimin e punimeve sipas standardeve ashtu siç e meriton kjo hapësirë.

Kryetari i Rahovecit Smajl Latifi dhe ai i Suharekës Bali Muharremaj, duke e falënderuar ministrin Pal Lekaj, për mbështetje të vazhdueshme thanë se rehabilitimi i kësaj rruge i kontribuon lidhjes së dy komunave në mënyrë më të lehtë dhe se ky investim ka qenë i nevojshëm qysh moti, dhe se mbesin me shpresë që kjo rrugë të zgjerohet në vitet në vijim.​