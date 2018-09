Filharmonia e Kosovës me premierë botërore

Festivali Prishtina International Vocal Festival, i vetmi që i dedikohet muzikës vokale, do të mbahet më 7 tetor. Në kuadër të tij do të mbajë koncert Kori i Filharmonisë së Kosovës.

Koncerti do të fillojë në orën 20:00 në Kishën Shën Ndou në Prishtinë. Këtë vit do ketë një program të veçantë. Disa nga veprat që do interpretohen janë: “I nemun” nga kompozitori Ylli Daklani, “… rrugës” nga Memli Kelmendi dhe “Mother” nga Artan Hasani. Vepra “Misa a Buenos Aires । Misatango” nga kompozitori dhe dirigjenti argjentinas Martin Palmeri do jetë poashtu pjesë e programit, vepër kjo për kor të përzier, për solist, piano, fizarmonikë dhe orkestër harkore.

Arta Jashari do jetë soprano e kësaj nate, Kushtrim Gashu dirigjent, Elton Balla në fizarmonikë dhe Artemida Qarri- Haxhiaj në piano.

Premierë botërore do të jenë veprat e tre kompozitorëve shqiptarë, ndërsa vepra e kompozitorit Palmeri do të jetë premierë kosovare.