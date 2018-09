“Fiction Fest”, festivali i parë i prozës në vendin tonë

Edicioni i parë i Festivalit Ndërkombëtar të Prozës “Fiction Fest” do të mbahet në Prishtinë më 4 dhe 5 tetor. Pjesë e festivalit do të jenë këta shkrimtarë: Rexhep Qosja, Donika Dabishevci, Srdjan Tesin, Virion Graçi, Stefan Boshkoviq dhe Dimitar Samardjev.

“Fiction Fest” përqendrohet vetëm në prozën artistike e jo në format e tjera letrare, si i tillë veçohet nga festivalet e tjera në vendin tonë.

Festivali do të mbahet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”. Në natën e parë do të lexojnë: Srdjan Tesin, Donika Dabishevci, Stefan Boskovic, Virion Graçi dhe Dimitar Samardjev. Nata e dytë do i kushtohet shkrimtarit të mirënjohur, Rexhep Qosja. Aktorë profesionistë do të lexojnë fragmente nga romani i tij dhe poashtu do të ketë një orë diskutimi rreth shkrimeve të këtij autori.

Rexhep Qosja vlerësohet si një nga autorët më të mëdhenj të vendit. Kryevepra e tij “Vdekja më vjen prej syve të tillë” është një nga veprat më të rëndësishme të letërsisë shqipe. Dallohet për stil të veçantë shkrimi.

Koordinatore e këtij festivali është Saranda Buzhala, kritike letrare dhe asistente e lëndëve të letërsisë shqipe në Universitetin e Prizrenit. Festivali u mbështet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe nga Telekomi i Kosovës.