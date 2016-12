Festivalet ndikojnë në zhvillimin e shëndetshëm ekonomik dhe në përmirësimin e imazhit të një vendi

Sot u mbajt paneli për ndikimin e festivaleve në zhvillimin e qytetit nga Anibar me mbështetje të Associazione Trentino con i Balcani – ATB. Kultura është vlerësuar si aset për Agjendën Urbane, ajo qëndron në bërthamë të politikave urbane dhe sfidave shoqërore, dhe është katalizator në strategjitë zhvillimore të qyteteve.

Ajo kontribuon në shfaqjen atraktive dhe ngritjen e ofertës urbane. E kjo ofertë dizajnohet duke pas parasysh ngritjen e mirëqenies së banorëve, shndërimit e një qyteti në të jetueshëm si dhe pasurimin e vetëdijes shoqërore përmesë edukimit kulturor.

Në këtë mes rol shumë të rëndësishëm luajnë festivalet, qofshin ato të filmit, muzikës, tradicionale, apo edhe më gjenerale, me ndikim lokal apo edhe ndërkombëtar. Ato e kanë vërtetuar vetën se mund të jenë një katalizator i ndryshimeve ekonomike për atë kohë sa ndodhin, mirëpo gjithashtu prezantojnë një katalizator të ngritjes së mirëqenies së qytetarit, e përmirësimin e imazhit të një vendi.

Shpeshherë debati qëndron në atë se investimi i parasë publike në festival a duhet të bëhet për të pas efekt të menjëhershëm ekonomik, apo të organizohet për vlerat kualitative të cilat i sjellë, apo ndoshta edhe të dyjat. E për të diskutu rreth kësaj teme Anibar ka ftuar organizatat që të marrin pjesë në panelin ku është folur për ndikimin e festivaleve në qytetet ku mbahen. Paneli filloj me prezantimet e tre panelistëve; Engelbert Zefaj drejtor i DKRS Pejë, Elbert Krasniqi, drejtor i ATB për Kosovë, dhe Vullnet Sanaja drejtor i Anibar. “Në qytetin e Pejës organizohen 12 festivale, të gjitha këto kanë mbështetjen e plotë të Komunës, në bazë të mundësive të cilat Komuna i posedon, qoftë kjo mbështetje financiare, logjistike, apo edhe në resurse njerëzore” – theksoi Zefaj.

“Cka kish mujt me përmirësu ma shumë ndikimin e tyre, është bashkpunimi i këtyre festivaleve mes veti dhe me institucionet e edukimit për të rrit edhe ndikimin tek gjeneratat e reja, si dhe me i përdor kapacitetet e krijuara” shtoi Zefaj.