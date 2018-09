Fëmija që shet në rrugë për të siguruar shkollimin

Po të kalosh në aksin Burrel-Tiranë, te “Ura e Karicës”, do hasësh një djalë 10-vjeçar që shet misra në rrugë. Ai quhet Olgert dhe qysh tash është i detyruar të sigurojë vetë të ardhurat sepse i duhen libra për shkollë.

Është e ndershme të punosh, çka e dëshmon edhe buzëqeshja në fytyrën e tij. Ai tregon se fillon punën çdo ditë në orën 8 të mëngjezit deri në 19:00 të mbrëmjes. Gjatë këtij orari të gjatë i duhet të përballet me të nxehtin përvëlues, lodhjen e madhe për dikë të moshës së tij dhe së fundmi, vetminë.

Me një pamje të çiltër fëmijërore e këpucë të vjetra, Olgerti vogël shpreson që të fitojë ca para.

“Duhet me shit misra me bë lekë, se duhet me ble rrobat e dimrit. Mami dhe babi janë pa punë dal nga ora 7 e mëngjesit deri në 7 të darkës”, shprehet ai.