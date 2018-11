Fantastic Four 1994 del në Youtube

Filmi ndoshta më i famshëm i Marvel në histori është tani në dispozicion për të parë në internet. Në vitin 1994, filmi Fantastic Four me buxhet të ulët u përfundua, por asnjëherë nuk doli dhe ka qenë i njohur për të keq qysh atëherë. Në një epokë të gjatë para krijimit të Marvel Cinematic Universe dhe madje disa vjet para se Blade do të ndihmonte në krijimin e Marvel si një markë që mund të bënte biznes në arkë, ky produkt i lirë u krijua. Dhe tani, ata që janë të guximshëm mjaftueshëm mund ta shohin atë vet.

Për ata që nuk dinë për historinë e këtij filmi, është shumë interesante. Në vitin 1983, të drejtat e Fantastic Four ishin blerë nga Bernd Eichinger dhe kompania e tij Neue Constantin. Pas një dekade të plotë, asnjë film me buxhet të madh nuk materializohej dhe nëse nuk bënin diçka, të drejtat do të ktheheshin në Marvel. Eichinger rekrutoi Roger Corman, një producent legjendar i njohur për fitimin e karakteristikave të mikro-buxhetit, si The Wild Angels and Death Race 2000, dhe ata vendosën të bënin një film Fantastic Four me buxhet të ulët për të mbajtur të drejtat.

Pas përfundimit të saj, trailerat për filmin dolën në kinema dhe u bashkuan me videon e shtëpisë të Carnosaur, një nga prodhimet e tjera të Roger Corman që sillte një ekskluzivitet. Megjithatë, pavarësisht se kishin një film të kompletuar dhe trailer në botë, Fantastic Four kurrë nuk e pa dritën e diellit. Edhe pse ishte lëshuar një deklaratë për janar 1994, ajo u tërhoq nga prodhuesit dhe kjo ishte e tëra. Që nga ajo kohë, filmi ka pasur një mistikë të caktuar që e rrethon, edhe pse traileri ishte më se i mjaftueshëm për të treguar se sa e lirë dhe sigurisht i keq ishte filmi.