Faktet interesante rreth çokollatës që me siguri se nuk i keni ditur

Ka më shumë gjëra rreth çokollatës se sa thjesht shija. Ja disa nga faktet më interesante:

-Një fermer mund të presë katër deri në pesë vjet që të rriten kokrrat e pemës së kakaos në mënyrë që të bëhet çokollata.

-Biskotat me copëza çokollate u krijuan aksidentalisht në vitin 1930 nga Ruth Wakefield. Asaj i kishte mbaruar çokollata e gatimit dhe në vend të kësaj përdori copat e thyera të një çokollate duke menduar se do të absorbohet dhe të shëndrrohet në një biskotë çokollate. Kur kjo nuk ndodhi, ajo ia shiti idenë e biskotës me copëza çokollate Nestle-s në shkëmbim të furnizimit me çokollata gjatë gjithë jetës.

-Lumi i çokollatës i shfaqur në filmin orgjinal “Willy Wonka dhe Fabrika e Çokollatës” ishte i vërtetë! Ai u bë nga përzierja e mbi 56,781 litra ujë me çokollatë dhe krem.

-Vetëm një copë çokollatë i jep trupit tuaj energji të mjaftueshme për të vrapuar 152.4 metra.

-Çokollata më e madhe në botë u krijua nga Thortons për të festuar ditëlindjen e 100-të dhe peshonte 5,792.50kg!

-Çokollata mund t’ju vrasë! Por për këtë do t’ju duhej të hanit mbi 9 kg çokollatë përnjëherë.

-Aroma e thjeshtë e çokollatës i nxit valët theta të trurit që ju bëjnë të ndiheni më të relaksuar.

-Çokollata e bën zemrën tuaj të rrahë më shpejt se sa nëse do të ishit duke u puthur.

-A e dinit se emri çokollatë në të vërtet do të thotë “ushqimi i zotave”? Epo, teknikisht është emri shkencor i pemës prej nga vjen çokollata- Theobroma cacao.

Dhe ja ku i keni! Çokollata është vërtet një burim i veçantë i ushqyerjes për arsye të ndryshme. Jo vetëm që është e parezistueshme por është edhe interesante!