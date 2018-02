Fadil Berisha pranon çmimin “Mërgimtari i Vitit”

Ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike njëkohësisht dhe zv. kryeministri i Republikës së Kosovës, Dardan Gashi, në ditën e parë të vizitës zyrtare në ShBA, ka takuar artistin dhe fotografin e mirënjohur, Fadil Berisha.

Së bashku me konzullen e përgjithshme të Republikës së Kosovës në Nju Jork, Teuta Sahatçiu në ambientet e Konsullatës, Berishës iu nda edhe çmimi traditional “Mërgimtari i Vitit”.

“Bashkatdhetarët tanë si Fadil Berisha janë duke i dhënë imazhin më të mirë kombit shqiptar nëpër vendet ku jetojnë dhe veprojnë. Me punën e tyre dhe sukseset e jashtëzakonshme të arritura jane bërë shembull i integrimit dhe promovimit të vlerave të kombit tonë”, tha Gashi.

Ndërsa Berisha, puna e të cilit flet vëllime i emocionuar tha: ‘Kam fituar shumë çmime – por ky është më i dashuri sepse është afër zemrës”.

Fadil Berishës retroaktivisht për kontributin e tij në promovimin e kulturës shqiptare në botë dhe sukseset në lëminë e fotografisë i më 2 gusht të vitit 2017 i është ndarë çmimi “Mërgimtari i Vitit”, çmim i përvjetshëm që ndahet në bazë të Rregullores 2/2016 MeD për Ndarjen e Çmimit Mërgimtar i Vitit.

Gjatë vizitës në ShBA, ministri Gashi do të realizojë takime me komunitetin shqiptar në Nju Jork dhe Vashington si do të realizojë takime me kongresmenë, State Departamentin e ShBA dhe Odën Amerikanë të Ekonomisë – Drejtorinë për Evropë.