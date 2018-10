Facebook prezanton produktin e parë hardverik “Portal”

Produkti i parë hardverik i Facebook-ut kombinon Alexa-n (dhe mbase edhe Google Assistant) me një ekran me sipërfaqe punuese për video chat i cili zmadhohet për t`ju mbajtur gjithmonë në kuadër. Por suksesi i saj nuk varet nga funksionaliteti i saj, por nëse njerëzit duan ta vendosin një kamerë Facebook-u dhe një mikrofon në shtëpinë e tyre madje edhe me mburojë fizike privatësie.

Facebook e ka lansuar shitjen paraprake të ekranit Portal 10 inç për 199 dollarë, dhe 15.6 inç për 349 dollarë. Ai është ekran rrotullues me hi-fi audio Portal+. Pjisjet kanë navigacion zëri “Hey Portal”, Facebook Messenger për videotelefonata me familjen, Spotify dhe Pandora për Bluetooth dhe muzikë që aktivizohet përmes zërit, Facebook Watch dhe së shpejti më shumë ofrues të videove, realitet të argumentuar Story Time për fëmijë, një platformë aplikacionesh të palës së tretë, dhe bëhet kuadër i mençur për foto/video kur është i lirë.

Nuk ka sistem të njohjes së fytyrës dhe në vend të saj ka vetëm një teknologji të quajtur 2D e cila lëviz nëpër pajisje për ta gjurmuar pozicionin tuaj në mënyrë që kamera të mund t`ju ndjekë nëse lëvizni. Një çip i veçantë për detektimin lokal vetëm e aktivizon portal-in kur e dëgjon fjalën e zgjimit, nuk i ruan incizimet, dhe lidhja e të dhënave është e enkriptuar. Dhe me një klikim mund ta çkyqni kamerën dhe mikrofonin në mënyrë elektronike, ose ta mënjanoni plastikën e privatësisë mbi thjerrëz për të mos u parë por për ta mbajtur lëshuar kontrollin e zërit.

Facebook ka grupuar karakteristika në një hardver të cilësisë së lartë, veçanërisht në Portal+ i cili e ka një ekran që mund ta tërhiqni nga metoda peisazh në atë portret dhe një zmadhues zëri mbresëlënës 4 inç. Kamera e mençur ngadalë e afron dhe e largon pamjen, pa pasur nevojë t`i përdorni duart, edhe pse ka shumë herë kur video-biseda përmes telefonit është më e lehtë. Mungesa e YouTube dhe Netflix-it është paksa frustruese, por Facebook premton se do të ketë më shumë partnerë për video në të ardhmen.