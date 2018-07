Facebook mund t`ia japë dikujt përmbajtjen e llogarisë së Facebookut në formë të letrave, librave apo ditarit

Gjykata më e lartë e Gjermanisë më 12 korrik ka vendosur t`u lejojë prindërve të një adoloshenteje që vdiq nga goditja e trenit në vitin 2012 çasjen në llogarinë e saj në Facebook, duke përfshirë bisedat private.

Gjykata kërkoi që përmbajtja t`u dorëzohet në formë të letrave, librave apo ditarëve. Prindërit e vajzës dontin ta kontrollonin llogarinë e saj për të pare nëse ka bërë vetëvrasje. Kjo do të ndihmonte edhe të vendosnin nëse shoferi i trenit duhet të kompensohet.

BBC raportoi se Facebook kishte refuzuar t`u ipte çasje prindërve të saj për ta mbrojtur privatësinë e njerëzve me të cilët ajo ishte e lidhur në platformë.

Momentalisht, polica e Facebook-ut është t`ua bëjë njerëzveme dije se ai person nuk jeton më, sapo të informohen për vdekjen e dikujt. Nëse një përdorues e ka një “kontakt trashëgimi”, Facebook u ofron çasje të kufizuar në llogarinë e përdoruesit, duke i lejuar ta ndryshojnë fotografinë e profilit, të pranojnë kërkesa për shoqërim, apo t`i vendosin në krye postimet në profilin e përdoruesit. Ata mund edhe të kërkojnë nga platforma që ta fshijë atë llogari. Së fundmi, Facebook tha për Quartz se kompania e ka rishikuar policën e saj për t`u lejuar prindërve apo kujdestarëve të të miturve të bëhen kontaktet trashëguese pasi të vdesë fëmija i tyre.

Kompania thotë se në raste të rralla, njerëzit e autorizuar si anëtarët e familjes mund të kërkojnë informata nga llogaria e personit të vdekur, nëse marrin urdhër nga gjykata. Por nuk ka garanci se do ta marrin atë që u duhet.

Një zëdhënës i Facebook-ut tha në një deklaratë se kompania nuk pajtohet me vendimin gjerman:

Këto pyetje – si t`i peshojmë dëshirat e të afërmve dhe ta mbrojmë privatësinë e palëve të treta – janë [prej më të vështirave me të cilat jemi përballur. Ne bashkëndjejmë me familjen. Njëkohëisht, llogaritë e Facebook-ut përdoren për shkëmbime personale ndërmjet njerëzve dhe ne e kemi për detyrë t`i mbrojmë. Me shumë respekt, ne nuk pajtohemi me vendimin e gjykatës, dhe kohëzgjatja e procesit tregon sa e ndërlikuar është çështja në fjalë. Ne do ta analizojmë gjykimin për t`i vlerësuar pasojat e tij të plota.