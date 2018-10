Facebook krijon vegla të reja për t`u marrë me bulizmin

Facebook ka njoftuar se është duke krijuar vegla të reja për t`u marrë me bulizmin. Saktësisht, është duke e publikuar një mënyrë të re që njerëzit t`i fshehin apo t`i fshijnë shumë komente përnjëherë nga menuja e opsioneve të një postimi, dhe është duke filluar të testojë mënyra të reja për t`i kërkuar dhe për t`i bllokuar më lehtë fjalët fyese që shfaqen në komente. Ata janë duke e publikuar edhe një mënyrë të re për ta raportuar bulizmin për të tjerët dhe janë duke e ofruar mundësinë për të apeluar për vendime lidhur me bulizmin dhe ngacmimin.

Është një moto e vjetër e internetit, “mos i ushqe ngacmuesit.”

Kur paaftësia e njerëzve për t`i injoruar ngacmuesit është pjesë e problemit, një faktor edhe më i madh është fakti që Facebook e ka ndërtuar një rrjet social shumë të madh që tani ka mbi 2 miliardë përdorues, para se ta merrte parasysh se çfarë lloj veglash duhen për t`a raportuar abuzimin on-line.

Shtesat e para të reja të Facebook-ut do t`u mundësojnë përdoruesve ta kontrollojnë më mirë se si njerëzit bashkëveprojnë me postimet e tyre. Tani përdoruesit e kanë një mënyrë për t`i fshehur apo fshirë komentet e shumta në të njëjtën kohë nga menuja e opsioneve të postimit. Momentalisht, përdoruesit mund ta fshijnë vetëm nga një koment – gjë që e vështirëson moderimin e postimeve që kanë shumë aktivitet, ose ku një përdorues ka vazhduar të postojë komente abuzive përmes një numri bisedash.

Kjo karakteristikë do të dalë në desktop dhe Android dhe do të jetë në iOS “në muajt e ardhshëm.” Do të jetë në dispozicion për këdo që poston përmbajtje, qoftë profil personal apo faqe Facebook-u.