Facebook është duke e ndërtuar “Dhomën e Luftës”

Me lokacion ndërmjet ndërtesës 20 dhe 21, në zemrën e kampusit të Facebook-ut, një dhomë konferencash përafërsisht 7.62 dhe 10.668 metra është në ndërtim.

Litarët e trashë të kabllove të kaltërta varen nga tavani, të gatshëm për t`u lidhur me monitorët e kompjuterëve me madhësi të dritareve në 16 tavolina. Në një mur, 6 televozionë do t`i transmetojnë CNN-in, MSNBC-në, Fox News dhe rrjete tjera kryesore. Një letër e vogël me shkronja ngjyrë portokalli e vendosur në dorën e qelqit tregon se çfarë është duke u ndërtuar: “Dhoma e Luftës”.

Edhe pse për momentin nuk ka shumë për t`u shikuar, duke filluar prej javës tjetër, hapësira do të jetë selia kryesore e Facebook-ut për mbikëqyrje të zgjedhjeve. Më shumë se 300 njerëz të kompanisë janë duke punuar për këtë iniciativë, por Dhoma e Luftës do ta strehojë një ekip prej 20 vetash të cilët janë të fokusuar në hulumtimin e informatave të rreme dhe fshirjen e llogarive të rreme që mund të përpiqen të ndikojnë te votuesit para zgjedhjeve në SHBA, Brazil dhe shtete tjera.

“Ne e konsiderojmë këtë mbase riorientimin më të madh të mbarë kompanisë, që nga kalimi prej desktop-ëve në telefona mobil”, tha Samidh Chakrabarti i cili e udhëheq ekipin e zgjedhjeve dhe angazhimit civil. Kompania, shtoi ai “është mobilizuar për ta bërë të mundshme këtë”.

Keqpërdorimi i Facebook-ut nga fushatat me ndikim të jashtëm ka qenë shumë i përhapur. Në korrik dhe gusht, kompania i ka publikuar përpjekjet e iranianëve dhe rusëve për hutimin e pëdoruesve të këtij rrjeti social përmes reklamave dhe postimeve përçarëse. Tani, që zgjedhjet në mes të mandatit në SHBA janë vetëm shtatë javë larg, Facebook-u është në një garë shumë të shpejtë për ta bindur botën se është i gatshëm të përballojë çfarëdo përpjekje të re për ndikime të tilla. Kompania është nën presion shumë të madh për ta ndaluar përsëritjen e manipulimeve të huaja që u paraqitën në rrjetin social gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016.