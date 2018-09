Facebook do t`i punësojë 10,000 persona për ta përmirësuar sigurinë

Mark Zuckerberg e filloi vitin duke premtuar ta bëjë Facebook-un me të sigurt nga ndërhyrjet në zgjedhje rreth botës. Ai e ka kaluar shumicën tjetër të vitit duke kërkuar falje që nuk e kanë kuptuar problemin më herët.

Të mërkurën, shefi ekzekutiv i Facebook-ut, Zuckerberg, e ka publikuar një postim në Facebook duke i renditur hapat që i ka ndërmarrë kompania.

“Në vitin 2016, ne nuk ishim të përgatitur për veprime të informacioneve të koordinuara me të cilat tani përballemi rregullisht”, shkroi ai duke aluduar në ndërhyrjen në zgjedhje nga rusët në fushatën presidenciale amerikane. “Por kemi mësuar shumë prej asaj kohe dhe kemi krijuar sisteme të sofistikuara të cilat kombinojnë teknologjinë dhe njerëzit për ta parandaluar ndërhyrjen në zgjedhje në shërbimet tona”.

“Sot Facebook është i përgatitur më mirë për sulme të këtij lloji”, shtoi ai.

Postimi i pazaknotë është një lloj përgjigjjeje për 18 muajt e fundit që ishin kontravers për Facebook-un dhe pasqyron se si Zuckerberg e ka rrezikuar reputacionin e tij për ta zvogëluar keqinformimin, mesazhet përçarëse dhe lajmet e rreme që janë shpërndarë në faqe.

Facebook ka shumë teste përpara për të parë nëse mund ta zbulojë dhe ta ndalojë ndërhyrjen në zgjedhje: kompania është duke u inspektuar për rolin e saj në zgjedhjet presidenciale muajin e ardhshëm, dhe zgjedhjet e nëntorit në mes të mandatit në SHBA po afrohen shpejt.

Që nga nëntori i vitit 2016, qëndrimi i Zuckerberg-ut ka lëvizur prej të qenit mbrojtës dhe shpërqendrues në marrjen e më shumë përgjegjësive për rolin dhe ndikimin e Facebook-ut në botë.

Meqë ai ka ndryshuar, kompania ka nxjerrë vegla dhe politika për ta ndaluar keqinformimin dhe ndërhyrjen.

Përpjekjet sillen prej përdorimit të programeve të automatizuara për t`i gjetur dhe larguar llogaritë e rreme, deri në kufizimin e faqeve që shpërndajnë informata të rreme me një shikueshmëri shumë të vogël. Zuckerberg shkroi edhe se Facebook është rrugës për punësimin e 10,000 njerëzve tjerë për çështjet e sigurisë, si dhe përmirësimin e koordinimit me policinë dhe kompanitë tjera për aktivitete të dyshimta.

Ai po ashtu përshkroi se si Facebook e ka bërë një program i cili i fton akademikët e jashtëm ta studiojnë ndikimin e mediave sociale në zgjedhje, pjesë e një çasjeje më bashkëpunuese që kompania e ka mbështetur në muajt e kaluar. Një tjetër lëvizje përfshin një të ashtuquajtur raport transparence, i cili dokumenton numrin e llogarive të rreme të larguara nga Facebook dy herë në vit.

Ndër të tjera Zuckerberg tha:

“Përderisa kemi bërë arritje të qëndrueshme, përballemi me kundërshtarë të sofistikuar dhe me fonde të mira. Ata nuk do të dorëzohen, dhe do të vazhdojnë të zhvillohen. Na duhet të përmirësohemi vazhdimisht dhe të rrimë një hap përpara.”

Ai e theksoi edhe nevojën e bashkëpunimit të përmirësuar në mes të kompanisë së tij dhe agjencive të inteligjencës së SHBA-ve.

“Pika e fundit që dua ta vë në pah është se ne jemi të gjithë së bashku në këtë. Definicioni i suksesit është që t`i ndalim sulmet kibernetike dhe operacionet e koordinuara të informacioneve para se të mund të na shkaktojnë dëm. Edhe pse do të doja që Facebook ta identifikonte abuzimin në fillim, kjo nuk do të jetë e mundur gjithmonë.”

“Ne të gjithë do të duhet të vazhdojmë me përmirësime dhe të punojmë së bashkë për të ecur përpara dhe për ta mbrojtur demokracinë tonë”, përfundoi ai.