Facebook dhe Instagram do t`i fshijnë llogaritë e përdoruesve nën 13 vjeç

Facebook dhe Instagram në mënyrë më proaktive do t`i mbyllin llogaritë e përdoruesve që dyshojnë se janë nën moshën 13 vjeçare. Polica e më hershme e tyre ishte vetëm t`i kontrollonin llogaritë nëse ishin raportuar si nën moshë. Por Facebook e konfirmoi për TechCrunch se një ndryshim “i mundshëm” i bërë këtë javë në policën për rishikimeve do të rezultojë në mbyllje të llogarive që janë nën moshë, edhe nëse janë raportuar për diçka tjetër, si për shembull përmbajtje ofenduese, apo që zbulohen në çfarëdo mënyre nga rishikuesit. Facebook do t`u kërkojë përdoruesve të dëshmojnë se janë mbi 13 vje, si p.sh. ndonjë dokument identifikimi me fotografi të lëshuar nga qeveria për ta rifituar qasjen.

Problemi është se Facebook nuk kërkon ndonjë dëshmi të moshës kur përdoruesit hapin llogari të re.

Një qëndrim më i ashpër këtu mund ta reduktojë numrin e përdoruesve dhe të ardhurat nga reklamat në Facebook dhe Instagram. Qasja e mëhershme e aplikacioneve e cila i lejonte përdoruesit të hapnin llogari pa u identifikuar, ua ka mundësuar përdoruesve që kur të mbushin 13 vjet të kenë investuar tashmë në një përmbajtje dhe histori të llogarisë e cila i lidh ata me korporatën e Facebook-ut. Derisa Facebook ka humbur një sasi të rinjsh me kohë dhe prindërit e tyre i janë bashkangjitur Facebook-ut, Instagram-i ende është më i përhapur te ta dhe me gjasë ka më shumë adoloshentë apo fëmijë edhe më të rinj si përdorues.

Ndryshimi erdhi si përgjigjje e një dokumentari të fshehtë nga Channel 4 i Mbretërisë së Bashkuar dhe Fiercest Films ku një gazetar u bë rishikues i përmbajtjes së Facebook-ut përmes një pale të tretë, firma CPL Resources Dublin, në Irlandë. Një rishikues atje pohon se janë udhëzuar t`i injorojnë përdoruesit që duken të jenë nën 13 vjeç, duke thënë “duhet të kemi dëshmi se personi është nën moshën e lejuar. Nëse jo, thjesht shtiremi se jemi të verbër dhe se nuk e dimë çfarë do të thotë ajo.” Raporti po ashtu nënvizoi se si grupet politike ekstreme djathtiste janë subjekt i margjinave të ndryshme për fshirje krahasuar me faqet apo llogaritë tjera nëse postojnë përmbajtje urrejtjeje, gjë që është në kundërshtim me rregullat e Facebook-ut.