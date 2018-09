Emri i supozuar i versionit më të madh të iPhone Xs është “iPhone Xs Max”

Pas raportimit të javës së kaluar kanë dalë detaje të reja rreth telefonit të ri Xs të cilin Apple pritet ta prezantojë me 12 shtator. Thuhet se Apple është duke menduar t`ia vëjë emrin “iPhone Xs Max” versionit më të madh 6.5 inç, sipas dy burimeve të 9to5mac.

Apple ka ofruar versione të dy madhësive të së njëjtës gjeneratë të iPhone-eve qysh prej iPhone 6 të cilit ia prodhoi edhe versionin më të madh, por “Plus” ka qenë etiketimi deri tani. iPhone Xs dhe iPhone Xs Max pritet ta zëvendësojnë modelin e filluar nga iPhone 6 dhe iPhone 6 Plus. Bloomberg ka raportuar më herët se Apple e ka shqyrtuar mundësinë e lansimit të emërtimit “Plus” për versionin më të madh të këtij viti.

Si shtesë e detajeve të konfirmuara, iPhone Xs dhe Xs Max të rinj pritet të përfshijnë 4GB RAM, prej 3GB sa është raportuar më herët, mundësi për dy SIM kartela në modelin më të madh në disa tregje, dhe rritje shpejtësie me çip të ri A12.

Apple tashmë ka bërë të ditur se do ta mbajë ngjarjen e radhës me 12 shtator në teatrin Steve Jobs në Cupertino. Apple do ta zbulojë telefonin Xs, iPhone Xs Max, një versionin i madhësisë mesatare LCD i cili do të kushtojë më pak sesa modelet iPhone Xs, serinë e katërt Apple Watch dhe produkte të tjera.