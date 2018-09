Ema Andrea vlerësohet nga Festivali i Teatrove në Podgoricë si aktorja më e mirë

Aktorja më e mirë e Festivalit Internacional Alternativ të Teatrove, me vota unanime nga juria, u shpall Ema Andrea. Ajo u shpërblye me këtë çmim për rolin e nënës te “Nëna dhe fëmija”.

Interpretimi i saj i veprës së Jon Fosse është cilësuar si i mahnitshëm. Personifikimi i fuqishëm i aktores në këtë rol ngjethës si përmes zërit ashtu edhe përmes trupit ka qenë impresionues. Përveç Andreas, edhe Dino Mustafiq mori çmimin për regjisorin më të mirë.

Kjo vepër së pari u vu në skenë në Tulla Center, në Tiranë, para disa muajsh dhe tregon historinë e takimit të djalit me nënën e tij pas plot 20 vitesh si dhe përmban edhe skena të rënduara psikologjike dhe debate që çojnë deri në incest. Krahas Andreas, aktores së lindur për role të tilla, luan edhe aktori Matia Llupa. Regjisori Mustafiq e konsideron veprën e tij si një mesazh për shoqërinë bashkëkohore që po humb vlerat themelore të raporteve njerëzore.

Ndërsa vetë aktorja u shpreh se: “Nuk kemi kohë të ndalojmë dhe po humbasim dashurinë për nënën, miqtë, fëmijën, gruan. Ajo çfarë dua të them me këtë dramë është një temë e madhe, që e gjejmë jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë botën. Pothuajse të gjithë ndjehemi si të burgosur. Me këtë shfaqje ngremë pyetje, shprehim idetë tona, shfaqim emocionin dhe idetë pozitive, sepse teatri nuk është vetëm një akt estetik, por edhe një akt social. Vetmia e njeriut është tema më e afërt e aktualitetit që po jetojmë. Ja, unë kam reflektuar. Sapo të mbarojë shfaqja kam menduar të marr nënën time në telefon”.