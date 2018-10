Elon Musk dhe kompania Tesla pritet të dënohen për deklaratën e rreme për privatizimin e Tesla-s

Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Këmbimeve (KLVK) ka akuzuar themeluesin e Tesla-s, Elon Musk për përpjekjen e tij të dështuar për ta privatizim të kompanisë, duke mbetur miliarderi sërish drejtues i kompanisë por duke e lëshuar postin e kryetarit dhe duke u goditur me një dënim të fortë.

Aksioni i përforcimit të KLVK-së sjell në përfundimin se seria e ngjarjeve e cila filloi herët në gusht, kur Musk njoftoi përmes Twitter-it se ai kishte siguruar mjaft fonde për blerjen e Tesla-s. Ankesa e KLVK-së pohonte se me këtë veprim Musk ka lëshuar deklara “të rreme dhe keqorientuese”, dhe nuk ka arritur t`i njoftojë si duhet rregulluesit për ngjarjet e kompanisë. Nën kushtet e marrëveshjes, Musk dhe Tesla as nuk e pranojnë as nuk e mohojnë gabimin e pohuar nga rregulluesit.

“Kjo çështje rikonfirmon një princip të rëndësishëm të mishëruar në ligjet tona federale të sigurisë, të bazuara në zbulim,” tha në një deklaratë shefi i KLVK-së Jay Clayton.

“Posaqërisht, kur kompanitë dhe anëtarët e korporatave bëjnë deklarata, ata duhet të veprojnë në mënyrë të përgjegjshme, duke përfshirë përpjekjen për t`u siguruar se deklaratat nuk janë të rrejshme apo keqorientuese dhe të mos përjashtojnë informacione të cilat një investitor i arsyeshëm do t`i konsideronte të rëndësishme në bërjen e një deklarate,” shtoi Clayton.

Si pjesë e marrëveshjes, e cila ende është subjekt i aprovimit nga gjykata, Musk do të duhet të paguajë edhe një dënim civil prej 20 milionë dollarë dhe të heqë dorë nga roli si udhëheqës i bordit për të paktën tri vite. Edhe 20 milionë dollarë shtesë i drejtohen Tesla-s, e cila do të pritet t`i emërojë dy drejtorë të rinj të pavarur të bordit, dhe të bëjë ndryshime në qeverisjen e institutit.

“Musk bëri një postim në Twitter më 7 gusht 2018 që mund ta privatizonte Tesla-n për 420 dollarë për aksion – një premi bazike për çmimin e saj tregtues në atë kohë – se fondet për transaksione ishin siguruar, dhe se e vetmja pasiguri e mbetur ishte vota e një aksionari,” thanë rregulluesit të shtunën.