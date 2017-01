Ekspertët: Parandalimi e jo vetëm ndëshkimi si mekanizëm për luftimin e ekstremizmit

Në dhjetor 2016, trupi gjykues i Departamentit për Krime të Rënda në Gjykatën Themelore në Ferizaj, dënoi Fatos Rizvanollin me shtatë vite burgim për veprën penale rekrutim për tërrorizëm. Ai nuk është i pari që është dënuar në lidhje me ekstremizmin. Sipas autoriteteve, deri më tani në Kosovë janë dënuar rreth 40 persona dhe mbi 127 persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës.

Në shtator 2015, Qeveria e Kosovës miratoi strategjinë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpie në terrorizëm. Megjithatë, shumë njohës të kësaj problematike mendojnë se vetëm miratimi i strategjisë dhe ligjit që ua ndalon qytetarëve bashkimin në luftërat e huaja nuk janë të mjaftueshme për parandalimin e këtij fenomeni.

Gazetarja, Serbeze Haxhiaj është e mendimit se përpos arrestimeve, Kosova mund të përdorë edhe mekanizma të tjerë për parandalim.

Skender Përteshi, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) konsideron se Kosova është vonuar deri në vitin 2014 të mirret me fenomenin e ekstremizmit fetar, që ka filluar të shfaqet që nga viti 2012. Por edhe pse reagimi i qeverisë ishte i vonshëm, Përteshi thotë se ata janë të kënaqur me masat e marra.

Megjithatë, ai mendon se duhet që të ketë një buxhet më të madh për të përmirësuar kushtet sociale dhe ekonomike që kanë ndikuar në shkuarjen në luftë në mënyrë që kur ata persona të kthehen në Kosovë të mos ballafaqohen me problemet e njëjta.

Përpos kritikave ndaj Qeverisë së Kosovës, një numër përfaqësuesisht të shoqërisë civile mendojnë që edhe Bashkësia Islame e Kosovës (BIK) nevojitet të mirret më shumë me parandalimin e ekstremizmit fetar.

Sipas gazetares Arbana Xharra, BIK mban përgjegjësi sepse disa persona që kanë rekrutuar qytetarë e kanë bërë këtë në xhamitë nën juridiksionin e BIK-ut.

“Heshtja e tyre deri tani ka pasur një efekt negativ. Ata mund të fillojnë ta luftojnë ekstremizmin me anë të emërimit të imamëve tradicional, që do të kishin më shumë fuqi t’i bindin këta të rinj sesa dikush jo fetar”, thotë Xharra.

Burim Ramadani nga Security Policy Research Center (SPRC) e sheh BIK-un si një institucion kyç në parandalimin e ekstremizmit.

“Nuk po flas vetëm me aktet e mundshme terrorriste ose me veprime të caktuara sepse me ato merren policia, intelegjenca dhe institucionet e tjera të sigurisë dhe të drejtësisë, por BIK-u njëjtë si intitucionet e tjera që ofrojnë shërbime publike, ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe në informimin publik se çka është e vërteta univerzale fetare dhe çka është manipulim i ndjenjës”, thotë Ramadani.