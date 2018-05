Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar ka shënuar shkallën më të vogël të rritjes që nga 2012

Bruto Produkti Shoqëror (BPSH) është rritur për vetëm 0.1 përqind në qerekun e parë të vitit, sipas vlerësimit të dytë, të pa rishikuar, të bërë publike nga Zyra për Statistika Kombëtare.

Dhe sapo të ndryshohet për ndryshime të popullsisë, figurat janë edhe më të këqija: BPSH për kokë banori u zvogëlua në 0.1 përqind ndërmjet qerekut të katërt të vitit 2017 dhe tre muajve të parë të këtij viti.

ONS-i ka paralajmëruar se sheh “një vazhdimësi të një modeli të rritjes së ngadalshme, pjesërisht duke reflektuar një ngadalësim në rritjen e industrive që përballen me konsumatorë.” Shpenzimet e amvisërisë u rritën për 0.2 përqind, performanca më e dobët në më shumë se tre vite, derisa investimet në biznes u zvogëluan për 0.2 përqind ndërmjet qerekut të katërt të vitit 2017 dhe qerekut të parë të këtij viti.

Shërbimet, që përbëjnë komponentin më të madh të BPSH-së, u rritën për 0.3 përqind me rritje në tre nga katër nën sektorët – transport, shërbime të biznesit dhe financa dhe qeverisje. Sidoqoftë, shpërndarja, hotelet dhe restorantet ranë për 0.1 përqind.

“Por përkundër kësaj, ky model vjetor sugjeron një dobësim në këta sektorë, sidomos në ndërtimtari dhe disa fusha të shitjes me pakicë, efekti i përgjithshëm ishte i kufizuar, me ndikime të pjesshme në kompensim në furnizim me energji dhe shitje online,” shtoi ONS.

David Cheetham analist kryesor i tregut në grupin e brokerimit XTB, tha: “Banka e Anglisë ka qenë shumë e interesuar ta theksojë se dobësia në qerekun e parë ishte e përkohshme, duke bërë me dije se historikisht ka qenë e prirur drejt rishikimeve të mëtutjeshme.”