Edukimi seksual gjithëpërfshirës, diskutim i hapur me qytetarët

Sot u mbajt diskutimi i hapur me qytetarët mbi Edukimin Seksual Gjithëpërfshirës (ESG). Ky diskutim u organizua nga Koalicioni K10, koalicion ky i përbërë nga dhjetë organizata jo-qeveritare për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese, përkrahur nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA), Zyra në Kosovë dhe nga Ministria e Shëndetësisë.

Ky diskutim tregoi rolin e rëndësishëm të ESG në parandalimin e rezultateve negative të shëndetit seksual dhe riprodhues tek të rinjët dhe gjithashtu shërbeu si platformë për të diskutuar çështjet gjinore dhe të drejtat e njeriut. Sidoqoftë, synimi i ketij diskutimi ishte edukimi i rinisë për seksualitetin dhe rreziqet të cilat vijnë nga kjo si pasojë e mos edukimit të adoleshentëve, duke marrë parasysh që studimi i bërë nga UNFPA tregon se një në katër adoleshentë aktiv seksualisht nuk përdorin asnjë mjet mbrojtës ndaj sëmundjeve të transmtueshme seksuale (STI), HIV, apo shtatëzënive të paplanifikuara.

Dr. Visare Mujko-Nimani nga UNFPA shpjegojë që “Kosova, në krahasim me vendet ne rajon , është vendi më pranues i termit në pergjithësi. Nuk ekzistojn asnjë barriere as ligjore as institucionale në përpilimin e kurrikulave për edukimin seksual “.

Ndërsa, Prof.Dr. Ilir Begolli nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik deklaroi që “Instituti shërben si platëform në hartimin dhe implementimin e programeve edukative mbi seksualitetin, por edhe si qendër për trajnimin e kuadrove të reja. Interesimi për implemetimin e këtyre programeve nga ana e nxënësve është shumë i madh, mirëpo vërehet ngurrimi nga ana e mësimdhënësve.”

Në këtë diskutim ishin të ftuar edhe përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mirëpo në mungesë të prezencës, diskutimi nuk mundi të adresojë pikëpamjet e tyre institucionale.

Diskutimet e tilla të hapura me qytetaret do të vazhdojnë të organizohen nga Koalicioni K10 që të adresojnë tema të shendetit seksual dhe riprodhues me qytetarët.