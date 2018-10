E qeshura dhe sensi i humorit mund të ndërtoj lidhjen tuaj

E qeshura është mjekësia më e mirë – kjo është një frazë që dëgjojmë shpesh. E qeshura nxit lirimin e hormoneve pozitive, nxit reduktimin e stresit dhe përmirëson funksionimin e sistemit imunitar dhe organeve të ndryshme.

Por a është e qeshura ndër faktorët kryesorë që përcaktojnë se sa një marrëdhënie romantike lulëzon? Sigurisht që mund të jetë, sipas një studimi të ri nga Universiteti Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU) në Gjermani.

Kur dikush është pyetur për llojin e personit që do të dëshironin të bëheshin, mund të vëresh se “dikush me një ndjenjë të madhe humori” është një përgjigje shumë e zakonshme. Të gjeturat e reja sugjerojnë se shkalla në të cilën ata ndajnë tipare të lidhura me humorin mund të përfundojnë duke ndikuar në kënaqësinë e marrëdhënieve.

Si pjesë e studimit, mbi 150 çifte të drejta u rekrutuan për të marrë pjesë në intervistat online me psikologët nga MLU. Çdo partner veçmas iu përgjigj pyetjeve rreth vetes dhe marrëdhënies së tyre.

“Ne kemi gjetur se partnerët janë shpesh të ngjashëm në lidhje me karakteristikat e tyre individuale dhe gjithashtu profilet e tyre”, tha Kay Brauer, i cili e kreu studimin së bashku me Proyer. Pra, nëse çiftet trajtuan të qeshurën – ose talljen – në mënyra të ngjashme, kjo priret të ketë një efekt pozitiv. “Gratë raportuan më shpesh se ata ishin të kënaqur me marrëdhëniet e tyre dhe ndiheshin më të tërhequra ndaj partnerit të tyre. Ata dhe partnerët e tyre gjithashtu kishin tendencën të ishin po aq të kënaqur me jetën e tyre seksuale”.

Kjo u ndryshua në çifte të cilët nuk kishin mënyra të ngjashme për të trajtuar të qeshurit. Njerëzit, në veçanti, ndiheshin më pak të kënaqur me jetën e tyre seksuale nëse partneri i tyre kishte frikë se do të përqeshet.