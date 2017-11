E ardhmja e jonë është në NATO dhe në BE, thotë presidenti Thaçi

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, në kuadër të takimeve me zyrtarët më të lartë të shtetit të Kanadasë, ka takuar edhe ministren e Jashtme të Kanadasë, Chrystia Freeland, me të cilën bisedoi për bashkëpunimin bilateral por edhe në skenën ndërkombëtare.

Thaçi u shpreh i kënaqur që vizitën po e realizon në kohën kur Kanadaja po shënon 150 vjetorin e themelimit të konfederatës dhe se kishte mundësinë që të jepte vlerësimin për angazhimin e Kanadasë për paqe në botë.

Presidenti u shpreh se Kosova është mirënjohëse për përkrahjen që Kanada i ka dhënë me dekada dhe shtoi se kjo miqësi është themel i bashkëpunimit që duhet të thellohet edhe më shumë, veçanërisht në ekonomi dhe në siguri.

Duke folur për të arriturat e Kosovës, Presidenti Thaçi u shpreh se Kosova tani më është konsoliduar brenda dhe po punon për të përmbyllur konsolidimin e shtetit edhe në skenën ndërkombëtare.

“Rusia është duke kundërshtuar në mënyrë agresive shtetësinë e Kosovës, si në rastin e Surinamit”, u shpreh Presidenti Thaçi dhe ftoi për përkrahje dhe koordinim më të madh në skenën ndërkombëtare me të gjitha shtetet mike.

Ministrja Freeland u shpreh se Kanadaja është mike e Kosovës.

Presidenti Thaçi u shpreh se Kosova është e përcaktuar për anëtarësim në NATO dhe në BE dhe shtoi se integrimi i shpejtë i rajonit në NATO dhe BE është mënyra më e mirë për të ndaluar depërtimin e ideologjive anti-perëndimore në Ballkanin Perëndimor.

“E ardhmja e jonë është në NATO dhe në BE. Sa më parë që të hyjmë në NATO dhe në BE, i tërë rajoni, aq më parë do t’i mbyllen dera dhe mundësia për të destabilizuar rajonin edhe Rusisë edhe të gjitha ideologjive tjera anti-Perëndimore”, u shpreh presidenti Thaçi.