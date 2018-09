Dua së shpejti sjellë albumin, tri këngë të reja pjesë e tij

Këngëtarja tanimë e njohut në gjithë botën, e me origjinë nga Kosova, Dua Lipa, ka njoftuar se do të lansojë albumin e saj të parë në Tetor. Pjesë e këtij albumi do të jenë edhe tri këngë të reja.

Dua përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se është shumë e lumtur që do të lansojë albumin e saj më 19 tetor, me tri këngë të reja. Ajo gjithashtu falenderoi fansat e saj për mbështetjen e tyre.

Përmes njoftimit, Dua ka publikuar edhe kopertinën e albumit si dhe listën e këngëve që do të jenë pjesë e albumit të ri.