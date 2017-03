Drama kosovare në skenën e Londrës

Katër drama nga shkrimtarët kosovare janë thelbi i një prodhimi të shfaqur në Teatrin Unicorn në Londër më 28 Mars 2017, të cilat u shfaqën në kuadër të punës së INTENT New Theatre (INTENT Teatri i Ri).

Në kuadër të ‘Kosova: Fragmente të një kombi‘, u prezantuan fragmentet e punës nga shkrimtarër kosovar Jeton Neziraj, Fjolla Hoxha, Malika Maxhuni dhe Arijeta Ajeti; si dhe dramat nga shkrimtarët britanikë Pericles Snowdon dhe John Retallack, të frymëzuara nga historitë e Kosovës.

Nata ‘Fragmente‘ është pasur nga seria e radio dramave të BBC-së On Kosovo Field /Në Fushën e Kosovës nga Fin Kennedy, të cilat janë transmetuar në Janar 2017, projekt në të cilin INTENT New Theatre (INTENT Teatri i Ri) ishte i përfshirë në procesin e zhvillimit të radio dramave.

Rigjisor i ‘Fragmente‘ ishte Rachel Valentine Smith me aktorët pjesëmarrës që përfshinin: aktorin dhe përkrahesin (patron) e INTENT Toby Jones. Ky aktor është i vlerësuar me çmime të shumta, si dhe ka qenë pjese e shumë dramve dhe serive televizive, duke përfshirë Harry Potter and The Chamber

of Secrets dhe Sherlock. Aktorët tjerë të angazhuar në ‘Fragmente‘ ishin Simon Rhodes, Tamarin McGinley, Louise Jameson, Linda Marlowe, India Opzoomer, Anyebe Godwin, Luke Shaw, Lisa Payne, Selia Meiras. Mysafirë të pranishëm në këtë ngjarje ishin drejtorë, artistë, patronë dhe dashamirës

së teatrove në Londër si dhe Lirim Greiçevci, ambasadori i Kosovës në Britaninë e Madhe.

INTENT New Theatre është themelua në vitin 2014 me drejtor artistik nga Kosova Kushtrim Koliqi, së bashku me Mary Martin, Emily Fletcher dhe Sofie Mason nga Britania e Madhe, me qëllim të ndërtimit të një ure kulturore mes Britanisë së Madhe dhe teatrit të Kosovës, duke ofruar trajnime, mentorim dhe qasje në teatrot britanike dhe ndërkombëtare për ngritjen e kapaciteteve të artistëve teatror kosovar. Disa prej shkrimtarëve të përfshirë në ‘Fragmente‘, kurrë nuk kanë shkruar profesionalisht më parë,

por kanë përfituar nga punëtoritë e INTENT-it, master klasat dhe mentorimit nga artistët më në zë të Mbretërisë së Bashkuar.