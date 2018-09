Dogana vazhdon me mbledhjen e të hyrave në import

Gjatë periudhës raportuese janar –gusht të hyrat e përgjithshme të inkasuar nga Dogana e Kosovës në total arritën vlerën prej rreth 736.4 mil€, gjë që krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017 paraqet një rritje prej rreth 18 mil € apo 2.5% me shume se periudha e njëjtë e vitit paraprak.

Për më tepër, ndikimi në të hyrat nga pakot fiskale që i referohen lirimit në import të taksave për prodhues përgjatë periudhës raportuese është rreth 49.9 milionë €, që paraqet një rritje prej rreth 173% krahasuar me vitin e kaluar.

Ndërsa sa i përket lirimeve sipas MSA, duhet theksuar se ndikimi negativ në të hyra nga MSA përgjatë kësaj periudhe është rreth 28.9 milionë € apo rreth 44.52% më shumë se sa periudha e njëjtë e vitit të kaluar.

Ndikim ne te hyra ka pasur edhe kufizimi i importit të automjeteve të përdoruara deri në 10 vite, ku ne ketë kategori tek importi i veturave vërehet një rënie e theksuar e të hyrave krahasuar me vitin e kaluar, ku kemi 8.361 copë vetura më pak, dhe kjo ka ndikuar që të shënohet një rënie ne te hyra tek kategoria e veturave rrethe 12 milionë € më pak se periudha e njëjtë e vitit të kaluar.

Përkundër politikave fiskale që favorizojnë lirime dhe ulje taksash në kategori të caktuara, si stimulim i zhvillimit ekonomik, si dhe ato që burojnë nga marrëveshja e Stabilizim Asociimit, qe këtë vit po kanë ndikim me shumë në të hyrat e planifikuara, përsëri Dogana e Kosovës është duke vazhduar me performancë shumë të mirë në grumbullimin e të hyrave, luftimin e ekonomisë joformale, kontrabandës dhe fusha tjera që Dogana ka përgjegjësi , mirëpo gjithashtu ne vlerësojmë se këto efekte te politikave fiskale dhe MSA, do te kenë efektin e vet pozitiv shumë me të madhe për zhvillimin ekonomik të vendit dhe rritjes të prodhimeve vendore.