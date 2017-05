DnV lanson fushatën #AsUne

Koalicioni i organizatave joqeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve “Demokracia në Veprim” (DnV), është duke bërë të gjitha përgatitjet për vëzhgimin e Zgjedhjeve të Parakohshme Parlamentare të 11 qershorit 2017 si dhe ka lansuar fushatën vetëdijësuese #AsUne.

Kjo u bë e ditur sot, gjatë një konference për media nga drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), Ismet Kryeziu si dhe Mjellma Hapçiu-Alijaj nga Demokracia për Zhvillim (D4D).

Kryeziu theksoi se që nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, DnV është angazhuar në fushata edukimi për të rinj, gra dhe komunitete jo shumicë, vëzhgim të punës së KQZ-së përfshirë Komisionet Komunale Zgjedhore dhe do të vazhdojë në ditët në vijim me vëzhgim të fushatës zgjedhore, vëzhgim të raportimeve të medieve, vëzhgim të procesit zgjedhor në ditën e zgjedhjeve, numërim të votave, evidentim të parregullsive dhe paraqitje të ankesave tek PZAP.

Po ashtu bëri të ditur se do të vëzhgohet procesi në Qendrën e Numërimit dhe rezultateve e deri në certifikimin e rezultateve.

“Për këtë proces DnV, do të rekrutojë 60 vëzhgues afatgjatë të zgjedhjeve, kurse më 11 qershor do të angazhohen 2 mijë e 700 vëzhgues në mbarë Kosovën që do të vëzhgojnë procesin e hapjes së vendvotimeve, procedurat e votimit, mbylljes së vendvotimeve, procedurat e numërimit dhe dhënien e rezultateve. Po ashtu do të kemi Qendrën e Thirrjeve me rreth 150 vullnetarë nga ku do të përpunohen të dhënat e mbledhura nga tereni dhe nga ku do të mbahet i gjithë komunikimi jonë me publikun dhe mediat. Ne si DnV mbesim të përkushtuar që të kontribuojmë në rritjen e transparencës dhe integritetit të procesit zgjedhor”, ka shtuar ai.