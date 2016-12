Digjen kontejnerët e ri në lagjen “Dardania”

Kompania “Pastrimi”, Sh.a-Prishtinë me shqetësim njofton opinion publik se nga persona të papërgjegjshëm po ballafaqohet vazhdimisht me sfida të ndryshme dhe me probleme që po na shkaktohen gjatë operimit në teren.

Kompania “Pastrimi” ka filluar shpërndarjen e 100 kontejnerëve të palstikës 1.1³ në lagjen Dardania për të bërë zëvendësimin e kontejnerëve të vjetër, kontejner këta të dhuruar nga Komuna e Prishtinës, mirëpo që ne fillim kemi hasur në vështirësi.

Gjatë natës së mbrëmshme me dt 28.12.2016 rreth ores 23:00 në Rr. Ilaz Kodra në lagjen Dardania ekipet e Kompanisë “Pastrimi”, kanë verifikuar një kontejner tërësisht të djegur, i cili ishte i ri dhe i vendosur në këtë lokacion.

Andaj, kërkojmë nga qytetarët që të jenë të kujdeshsëm në dukuritë e tilla negative të cilat janë në kundërshtim me ambientin dhe pastërtinë në qytet, si rezultat i këtyre dukurive të shpeshta neve po na krijohen vështirësi dhe kosto në shërbim.