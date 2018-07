Djali i Snoop Dogg lë Sportin për Modën

Cordell Broadus është një 21 vjeçar i cili po krijon një karrierë si model dhe dizajner i veshjes së rrugës.

Djali i dytë i Snoop Dogg, z. Broadus u largua nga një karrierë premtuese të futbollit amerikan (ai luante për Bruins të Universitetit të Kalifornisë në Los Angeles) për të ndjekur karrieren në modë. Duke marrë një pushim nga studimet e tij universitare pë filmin në Universitetin e Kalifornisë, ai së fundi ka ecur në shfaqjen e Tommy Hilfiger në shkurt, dhe mori pjesë në fushatat për Kenneth Cole dhe MCM Worldwide.

Në vitin 2016, z. Broadus ndoqi një ngjarje për mbledhjen e fondeve për “Smile Train” të organizuar nga Quincy Brown (biri i Sean Combs) dhe Karrueche Tran, një modele dhe aktore. Ndërsa qëndronte me miqtë e tij, atij iu drejtua agjenti i znj. Tran në Wilhelmina, i cili e kërkoi atë të hyjë në agjensi për të diskutuar modelimin. “Ishte një punë e lehtë,” tha z. Broadus. “Më tregonin sasinë e parave që bënte për një ngjarje të caktuar. Unë jam një biznesmen. Ju mund të merrni një fushatë dhe të paguheni $ 50,000. Dhe unë isha 18 vjeç në atë kohë dhe dëgjoja. Karrueche sapo kishte blerë një Maserati. “

Gjatë javës së modës së “Made” në Los Anxheles, në vitin 2017, z. Broadus zbuloi një koleksion të rrobave të zakonshme me Joyrich, një markë e veshjes e cila njihet për shkëlqim dhe xixa nga Los Anxhelos. Ky koleksion përmbante rrobë për banjo blu dhe xhaketa të leshta që ishin frymëzuar nga babai i tij. Bashkëpunimi i tij i ardhshëm me Joyrich do të jetë një homazh për Allen Iverson, nga Holli i Famës së NBA. “Rrobat do të frymëzohen nga mënyra se si ai e ka formësuar kulturën në basketboll dhe komunitetin urban”, tha z. Broadus.

Broadus planifikon të përdorë arsimin e tij për film, duke qenë regjisor për një film promocional për Kangolin rreth qytetit të Nju Jorkut, i cili do të debutojë në nëntor në Complex Con. “Ky është një vend i freskët për të rinjtë që përpiqen të arrijnë diçka në jetë,” tha ai. “Do të doja të ndriçoja një dritë mbi ata punëtorë të palodhshëm.”



Ndërsa z. Broadus ishte i mirë në sport, ai tani pranon se moda është pasioni i tij i vërtetë dhe se ai luajti për të kënaqur të atin. “Kam luajtur për të krijuar një marrëdhënie me babanë tim”, tha ai. “Mendova se kjo ishte e vetmja mënyrë që ai do të më donte. Ai më deshi mua për atë që jam dhe unë duhet ta dua veten “.