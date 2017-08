 Dita e tretë e Anibar 8

Kjo ditë filloj përsëri me Workshope të cilat filluan në orën 10:00 deri në orën 16:00.

Në orën 12:00 në kino Jusuf Gervalla u shfaq filmi i metrazhit të gjatë Sheep and Wolves ku flitet për një vend të largët magjik, në një fshat të vogël piktoresk të pozicionuar në mes fushave të gjelbëruara dhe kodrave të larta, jetonte një kope e shkujdesme e deleve. Por jeta e tyre e qetë dhe pa stres ndërpritet kur një tufë ujqish zhvendosen afër një përroske të afërt. Në të njejten kohë në Teatrin “Istref Begolli” u mbajt Kids Program 2.

Në orën 13:00 në Exit Bar u mbajt Meet the Filmmakers: Vladimir Kanic director of “Only Lover leave to Die” (Screening:Balkan Competition, Tuesday the 15th, 20:30, Lake Cinema)

Në orën 14:00 në teatrin Istref Begolli u mbajt programi Juniar Oscat me mbeshtetjen e IPKO Foundation, program i cili shënon të gjashtin vit, e Anibari e koodinon për të dytin vit me radhë. Ky program ka për qëllim t’i zhvillojë shkathtesitë kreative, inovative dhe të punës grupore të nxënësve të shkollave fillore të Kosoves, të cilët gjatë vitit bëjnë filma të shkurtër dhe i dërgojnë në Anibar ku juria i përzgjedh filmat fitues.

Ndërkoh në kinon Jusuf Gërvalla u mbajt programi special: Frame Order Retrospective.

Dhe në Galerinë e Arteve u mbajt ligjerata e parë në lidhje me historin e animacionit të Europës Lindore. Ligjerata: Twins that construct production and create perception: propaganda and censorship. Case study: comparative overview of animated propaganda film from USSR and USA of Cold War era (films of Ivan Ivanov-Vano, John Sutherland and others).

Në orën 16:00 në kinemanë Jusuf Gervalla u shfaq filmi i metrazhit të gjatë: The Red Turtle, në të bëhej fjalë për një burrë ka ngecur në një ishull të braktisur dhe takohet me një breshkë të kuqe, e cila i ndryshon jetën.

Në orën 18:00 do të mbahet paneli i dytë për ketë edicion me temën: Commons in times of adversity at Peja Gallery me panelists: Modest Gashi (Peja Municipality), Flaka Xërxa (architect, Universitety of Prishtina), Rozafa Basha (architect, Universitety of Prishtina) Moderator: Hajrulla Çeku (EC Ma Ndryshe).

20:30 është ora kur u shfaqet programi Student Cometition në kino Liqeni.

Në kino Kubat u shfaq International Program 2 në ora 22:00.

E mbyllja e dites së tretë ishte me tingujt e bukur të muzikës së Eugent Bushpepes dhe DJ Alban Muja.