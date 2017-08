Dita e katërt e Anibar 8

Dihet se në Anibar dita fillon me katër workshopa ku punimet kanë filluar me e marrë formën e tyre perfundimtare. E mbas workshopave në orën 12:00 Tomas Volda në koridorin e kino “Jusuf Gërvalla” bëri një performacë artistike me një kukull e cila vizatonte njerezit te cilët kalonin aty.

Në të njejtën koh në Kino u shfaq programi special: New Talents Visegrad kurse në teatrin Istref Begolli u mbajt programi Kids3. Në galerinë e arteve në Pejë, Maros Brojo mbajti ligjerata për jurinë e studentëve me temë vleresimin e filmave te animuar.

Coffee and Talks këtë herë mirëpriti Lora D’Addazio drejtoreshë e “Juliette” film i cili u shfaq në Kino Liqenin në orën 20:30 një ditë përpara. Më pas dita vazhdoi me “Grandel, Grandel, Grandel” nga Malcolm Turner një film i metrazhit të gjate i cili u shfaq në orën 14:00 në kino Jusuf Gervalla.

Ndërkohë në Galerine e Arteve vazhduan leksionet për histroinë e animacionit të Europer Lindore nga Olga dhe Michal Bobrowski. Në orën 16:00 në Teartrin Istref Begolli vazhdoi programi Teen2 kurse në Kino Jusuf Gervalla u shfaq një program special: Best of fest Anca.

Në oren 18:00 u mbajt Paneli i dytë i këti edicioni me temën: Reclaim the City!, në Galerin e arteve në Pejë, me Panelistët: Njomza Dragusha (Termokiss), Lulzim Hoti (7Arte), Malbora Krajku (Lumbardhi). Në orën 20:30 Student Program 2 u shfaq te Kino Liqenin kurse te Kino Kubat në ora 22:00 u mbajt International Program 3. Ne Anibar Parties performuan Treesome dhe Dj Learta Lila.

Gjithashtu ditën e katërt ministrja e Kulturës, Vlora Dumoshi së bashku me kryetarin e komunës së Pejes z.Gzmend Muhaxheri vizituna ekspoziten e Georges Schwizgebel në Galerine e arteve të Pejë.