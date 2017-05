Dita e Evropës u festua në Kosovë

Qendra Informative dhe Kulturore e BE-së i është bashkangjitur festimeve mbarë botërore për të shënuar Ditën e Evropës në Kosovë, me aktivitete të ndryshme që përfshinin autobusin interaktiv, ekspozitën e librave të punuar me dorë lidhur me BE-në, sheshin e BE-së, aktivitete për më të vegjlit, etj. me pjesëmarrjen e Zyrës së BE-së/EUSR dhe Familjes evropiane (shteteve anëtare të BE-së), Ministrisë së Integrimit Evropian dhe shoqërisë civile.

Java e Evropës filloi me Duo Recitalin në Piano të ekzekutuar nga dueti virtuoz ARIADITA më 8 maj në Sallën e Kuqe të Qendrës Rinore në Prishtinë. Dy pianiste të mrekullueshme, Ardita Statovci dhe Ariane Haering ekzekutuan repertorin e tyre të pasur në prani të audiencës kosovare.

Aktivitetet e Ditës së Evropës me 9 Maj u nisën fillimisht me ekspozitën e librave lidhur me BE-në të cilat ishin të punuara me dorë nga fëmijët e Gjakovës gjatë një punëtorie tre ditore të udhëhequr nga OJQ “Education Comes First” (Arsimi në Radhë të Parë) në Gjakovë. Pranimi i librave ishte bërë nga Udhëheqësja e EULEX-it, Alexandra Papadopoulou, dhe ministrja e Integrimit Evropian, Mimoza Ahmetaj, të cilat uruan dhe përshëndetën këtë nismë kreative nga nxënësit e Gjakovës.

Me 9 maj, autobusi interaktiv Mësimi përmes Lojës u nis për t’i përfshirë të rinjtë nga Prizreni, Graqanica dhe Prishtina, duke ofruar lojëra zbavitëse grupore dhe sfida argëtuese, dhe në të njëjtën kohë duke ofruar informata lidhur me BE-në. Ky aktivitet ishte organizuar në partneritet me Muzeun Kombëtar të Kosovës dhe kishte për qellim t’i ofrojë fëmijëve mundësinë për të mësuar lidhur me BE-në përmes lojërave dhe kuizeve të dizajnuara veçanërisht për nxënës.

Nëntë ambasada të shteteve anëtare të BE-së së bashku me Ministrinë e Integrimit Evropian dhe EUICC ishin të pranishme me kabinat e tyre në Sheshin “Zahir Pajaziti”, duke ekspozuar publikime dhe duke ofruar informata lidhur me vendet e tyre përkatëse, si dhe informata të ndërlidhura me BE-në.

Një grup i artistëve vizuel nga Prishtina dhe Mitrovica Veriore krijuan një mural në hapësira publike me temën e arsimit. Qendra Informative dhe Kulturore e BE-së në Mitrovicën Veriore organizoi një punëtori të pikturës për të rinjtë “Pikturo Evropën”, ku fëmijë të vegjël nga Mitrovica patën mundësinë ta shprehnin kreativitetin e tyre me ngjyra.

Koncerti live nga një bend roku nga Beogradi të quajtur Vroom, u mbajt me 9 maj në Mitrovicën Veriore që mblodhi një numër të madh të adhuruesve të rinj të muzikës, si pjesë e aktiviteteve të Ditës së Evropës.

Për t’i përmbyllur aktivitetet e Ditës së Evropës, Qendra Informative dhe Kulturore e BE-së në Prishtinë do të jetë nikoqire e një shfaqje filmi në bashkëpunim me Dokufest dhe Ambasadën e Francës me temën e arsimit më datën 10 maj.

EUICC do t’i shfaq dy filma, “Être et avoir” (Të jesh dhe të kesh) nga regjisori francez Nicolas Philibert, Fitues i Dokumentarit më të Mirë në Garën e Filmit Evropian, si dhe “The Wall” [Muri] nga regjisori i lindur në Kosovë, Nikolla Poliq, duke filluar në ora 20:00.