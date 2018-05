Dita e Evropës në Kosovë shënohet me aktivitete të trashëgimisë kulturore

Në kuadër të aktiviteteve të Ditës së Evropës – 9 Maj dhe Vitit Evropian të Trashëgimisë Kulturore, në Zyrën e BE-së në Kosovë u organizua konferenca “Trashëgimia Kulturore në Kosovë – Parku Arkeologjik i Ulpianës”, bashkëpunim i Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Ambasadës së Francës në Kosovë.

Në emër të MKRS-së, në konferencë foli zëvendësministrja e MKRS-së, Burbuqe Bakija-Deva, e cila shprehu edhe kënaqësinë që në kuadër të programit për shënimin e Ditës së Evropës në Kosovë flitet edhe për trashëgiminë kulturore të Kosovës.

Duke folur për shënimin e kësaj dite, zëvendësministrja tha se ashtu si në vendet tjera, edhe Kosova promovon paqen dhe unitetin, kësaj radhe edhe përmes trashëgimisë kulturore duke e vlerësuar lart edhe bashkëpunimin me Zyrën e BE-së dhe Ambasadën e Francës.

Zëvendësministrja Bakija-Deva shprehu gatishmërinë e MKRS-së për të bashkëpunuar edhe për te tjera iniciativa te përbashkëta në mbrojtjen, ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore si pjesë integrale e trashëgimisë evropiane dhe botërore.

“Sigurisht që na presin edhe shumë punë, si institucion, si shoqëri, si shtet i ri. Sigurisht që kemi edhe shume sfida para nesh”, tha ndër të tjera zëvendësministrja, duke e ofruar edhe një një informacion përmbledhës për punët e planifikuara gjatë këtij viti.

“Ne përputhje me Planin e punës dhe buxhetin, do të punohet në shume lokalitete arkeologjike si në: kalanë e Vuqakut, kalanë e Prizrenit, te Novobërdës, Korishës, Keqekolles, Harilaqit, lokalitetin e Dersnikut dhe Parkun Arkeologjik Ulpiana- një nga lokalitetet ky me te vizituara viteve të fundit. Vitin e kaluar, Parku arkeologjik ka pritur 23.000 vizitorë kurse në periudhën 1 janar – 1 maj 2018 ka pritur 7,000 vizitorë”, njoftoi zëvendësministrja.