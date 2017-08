Dita e dytë e Anibar 8

Në diten e dytë, Anibari filloi aktivitetet e tij me hapjen e pesë workshopeve në lokacione të ndryshme prej ores 10. Aty rreth 50 të rinj të interesuar për animacion do të mesojne rreth punimit të një filmi të animuar me teknika të ndryshme si: cut out animation, stop motion, GIF, puppet animation.

Në oren 12:00 nderkoh që në teatrin Istref Begolli u mbajt programi Kids 1 në Kino Jusuf Gërvalla u shfaq programi i parë special “Australian Showcase”.

Në oren 13:00 në Exit Bar filloi programi “Coffee and Talks” ku folesit e pare ishin Joost Liewman, Tunde Vollenbroak në rolin e komikeve që bëjnë komedi dhe Vladimit Kanic drejtori i “Only Love leave to Die”.

Në oren 14:00 në teatrin “Jusuf Gërvalla” u shfaq filmi i parë i metrazhit te gjatë për këtë vit,“ My life as a Zucchini”, film ky që ishe i nominuar edhe per Oscar dhe në të njëjtën kohë në teatrin “Istref Begolli” u shfaqen filmat e programit “Teen”.

Best of Annecy është program ku festivali i filmit të animaur Annecy shfaqi 10 filmat më të mirë të perzgjedhur nga stafi i tyre, ky program filloi në oren 16:00 ne kino “Jusuf Gervalla”.

Në oren 18:00 në galerinë e qytetit të Pejës u hap retrospektiva e animatorit më të shquar zviceran Georges Schwitzgebel, kjo ekspozitë do të jetë e hapur deri me datën 20 gusht.

Në orën 20:00 u mbajt një performancë në Bankosin e Vjetër ku ishte performanca e parë me temën per rikthimin e qytetit, ku nëpër xhamat e objektit pati performanca të ndryshme me tema të cilat tregonin se si mund të perdoret në disa mënyra objekti i Bankosit.

Kino Liqeni u hap për publikun në ora 20:30 ku në ditën e parë të saj u shfaqën filmat e programit “Internacional Competition”.

Kurse pak përpara Anibar Parties kino Kubat shfaqi programin “Ballkan Competiton” e cilla filloi në oren 22:00.

Në natën e dytë të Anibar Parties të ftuar për të kenduar ishin “ Don’t listen to your neighbors” dhe DJ Electra Leger.