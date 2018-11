Disa mënyra për ta mundur stresin

Ja disa mënyra për t’i dhënë trupit dhe mendjes suaj një pushim:

Kuptoni shkakun

Nëse keni problem me muskuj të tensionuar, stërlodhje, kokëdhimbje apo migrenë, ka shumë mundësi që të jenë të shkaktuara nga stresi. A është për shkak të punës suaj, lidhjes, situatës së jetesës apo diçka tjetër? Problemet mund të ndahen në tri kategori: ato me një zgjidhje praktike, ato që do të rregullohen me kohë dhe ato që janë jashtë kontrollit tuaj. Mësohuni të përqendroheni në llojin e parë dhe injoroni të tjerat.

Lëvizni trupin

Ushtrimet nuk do ta largojnë stresin tuaj por do të ndihmojnë ta qartësoni kokën dhe ju bëjnë të ndiheni se po rimerrni kontrollin.

Flisni

Nëse jeni tipi i personit që jeni të hapur ndaj këshillave, gjeni një shok të cilit mund t’i ankoheni. Miqtë mund të shërbejnë si një grup mbështetës, dëgjues të mirë dhe nëse ka ndonjë zgjidhje të qartë por që nuk ju është kujtuar, ata mund t’jua ofrojnë.

Lini telefonin anash

Vini telefonin në një dollap një orë para gjumit dhe injorojeni- bëni një tush, shikoni një film apo lexoni një libër. Kështu nuk do t’i kontrolloni imellat e punës dhe nuk do të shikoni arritjet e pafundme në dukje të miqve tuaj që ju shkaktojnë panik dhe ju bëjnë të ndiheni se nuk po arrini asgjë. Merrni frymë.

Hani shëndetshëm dhe pini ujë

Ka prova që tregojnë se çfarë hani ndikon në humorin tuaj dhe të gjithë e dinë se efektet e ngritjes së humorit nga pica zgjasin po aq sa edhe pica.Ushqimi pa vlera ushqyese ju bën të përgjumur dhe më pak të aftë të përballeni me stresin ndaj përmbajuni ushqimeve të pasura me karbohidrate, fruta dhe perime dhe mundohuni të shmangni yndyrën e tepërt, kafeinën dhe sheqerin.