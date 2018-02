Deputetët e LDK-së takojnë shefen e zyrës së BE-së, Apostolova

Kryetari i Grupit Parlamentar të LDK- së, Avdullah Hoti së bashku me deputetët Vjosa Osmani, Lumir Abdixhiku, Doruntinë Maloku, Driton Selmanaj, Ilir Deda dhe Korab Sejdiu pritën në takim shefen e Zyrës së BE – së në Kosovë, Nataliya Apostolova.

Në takim u diskutua lidhur me situatën e përgjithshme në vend, me theks të veçantë për zhvillimet e fundit lidhur me Marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, me ç ‘rast Hoti shprehu kundërshtimin e Grupit Parlamentar të Lidhjes Demokratike lidhur me heqjen e kësaj pike nga rendi i ditës për seancën e radhës.

Apostolova, në vazhdim të takimit, informoi Hotin dhe deputetët se zyra e BE–së për Kosovën, se do ta bëjë publike Strategjinë e Zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor si dhe i njoftoi ata për prioritetet e BE-së për periudhën e ardhshme, si dhe ofroi mbështetje për deputetët për zbatimin e reformave të cilat burojnë nga MSA -ja dhe mekanzimat përkatës të saj.

Gjatë këtij takimi, Hoti falënderoi Apostolova-n për bashkëpunimin e deritanishëm si dhe për përpjekjen e BE-së për ta ndihmuar vendin në procesin e integrimit evropian dhe njëkohësisht bëri të qartë se ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe më tej.