Dënimi i krimeve të luftës, peng i mosbashkëpunimit Serbi-Kosovë

Javën e kaluar Prokuroria Themelore e Prishtinës, ia shqiptoi Skender Bislimit dënimin me burg prej 10 vitesh, për krimet e luftës të kryera në pranverë të vitit 1999 në Fushë Kosovë. Ai është akuzuar se së bashku me dhjetë persona, konsiderohet paramilitarëve serbë, në punktin kontrollues në udhëkryqin në Fushë Kosovë dhe në stacionin e autobusëve, fizikisht i ka maltretuar shqiptarët e dëbuar nga shtëpitë e tyre, për vrasjen e fqiut të tij, Haki Bajrami dhe për shkak se disa shqiptarë ishin dërguar në drejtim të panjohur.

Skender Bislimi, rom për nga përkatësia etnike është arrestuar më 2013 në Bosnjë-Hercegovinë, e në Kosovë është esktraduar në dhjetor të vitit 2016.

Për krimet të njëjta lufte në Fushë Kosovë më 2014 është akuzuar edhe Ivan Radivojević, të cilit fillimisht i është shqiptuar dënimi me burg në kohëzgjatje prej tetë vitesh, e Gjykata e Apelit këtë dënim e ka zvogluar në gjashtë vjet.

Në pritje të fillimit të punës së Gjykatës Speciale për Krime të Luftës në Kosovë, në Hagë, për të cilin ende nuk dihet se kur do të fillojë konkretisht nga puna, e ku priten aktakuzat vetëm kundër shqiptarëve të Kosovës që kanë kryer krime, analistët kosovarë konsiderojnë se edhe institucionet përgjegjëse kosovare kanë dështuar plotësisht kur është fjala për ngritjen e aktakuzave në nivelin lokal kundër indidividëve të të gjitha komuniteteve etnike që dyshohen të kenë kryer krime lufte në Kosovë.

Fondi për të Drejtën Humanitare në Prishtinë, javën që shkoi prezantoi publikimin “Pasqyra e gjykimeve të krimeve të luftës në Kosovë, në periudhën 1999-2018”. Sipas këtij hulumtimi, nga 111 individë që akuzohen për krime të luftës, janë dënuar vetëm 40, 26 kanë arritur të arratisen, ndërsa të tjerët ende janë në procesin e gjykimit.

Amer Alia, i cili mori pjesë në përgatitjen e këtij publikimi, deklaroi se nga fundi i luftës në Kosovë deri më tetor të këtij viti, janë procesuar 48 lëndë nga të cilat 25 kundër serbëve, 19 kundër shqiptarëve, tri kundër malazezëve dhe një lëndë kundër një pjesëtari të komunitetit rom, ashkali, egjiptas.

Ai po ashtu ka theksuar se në tri raste, janë dënuar një malazez, dy të tjerë janë liruar, e dy gjenden në arrati.

Alia po ashtu ka theksuar se prokurorët vendor deri më vitin 2000 kanë ngritur 16 aktakuza, prokuroria e UNMIK-ut ka ngritur 10 aktakuza në periudhën prej 2000-2009, ndërkohë që prokurorët e EULEX-it kanë ngritur 22 aktakuza dhe se janë shqiptuar dënimet me burg në kohëzgjatje prej 5 deri 15 vjet.

Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare ka theksuar se shumica e të akuzuarve për krime lufte janë shqiptarë dhe se janë dënuar për krime kundër shqiptarëve.

Anka Kurteshi Hajdari, koordinatore e këtij projekti të Fondit për të Drejtën Humanitare në një konferencë për shtyp ka theksuar se sipas evidencës së kësaj organizate, gjatë luftës në Kosovë janë vrarë 13,518 persona, nga të cilët 10,794 shqiptarë, 2,197 serbë, ndërkohë që të tjerët (527) janë pjesëtarë të komuniteteve të tjera etnike. Ajo po ashtu ka theksuar se nga numri i përgjithshëm janë vrarë 239 fëmijë prej 0 deri 5 vjet dhe se 1,658 persona të të gjitha komuniteteve ende konsiderohen të zhdukur.

Ajo ka konstatuar edhe se numri më i madh i të akuzuarve për krime lufte gjenden në Serbi dhe se mu për shkak të mungesës së bashkëpunimit mes Kosovës dhe Serbisë, institucionet përgjegjëse për procesimin e krimeve të luftës nuk kanë qenë në gjendje t’i zgjidhin aktakuzat.

Nga ana tjetër, Lëvizje Vetëvendosje ka bërë me dije se ka filluar puna në përgatitjen e Projektligjit që për synim ka dokumentimin e krimeve të Serbisë gjatë vititeve 1998-1999 në Kosovë. Deputetja e kësaj partie, Albulena Haxhiu konsideron se është gabim i madh që deri më tani nuk ekzistojnë të dhënat zyrtare mbi krimet e luftës së Serbisë në Kosovë dhe se kjo iniciativë ishte nisur pas mbylljes së Institutit për Krime Lufte i cili ishte themeluar në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.

Prokurori Sylë Hoxhaj ka deklaruar se në lëndët e krimeve të luftës aktualisht janë duke punuar tre prokurorë dhe se është problem shumë i madh që dëshmitarët janë plotësisht të papërgatitur, për ç’shkak edhe i ndryshojnë deklaratat e tyre dhe kështu dëmtojnë proceset gjyqësore.

Me vëmendje të madhe në Kosovë po përcillen edhe përpjekjet e zyrtarëve që Kosova nga fundi i nëntorit të bëhet anëtare e përhershme e Interpol-it. Këto përpjekje po kundërshtohen nga Beogradi zyrtar. Kryetari i Serbisë, Aleksandar Vučić tashmë ka deklaruar se nëse ndodh një gjë e tillë ”menjëherë do të rritej numri i fletëkërkimeve kundër pesë mijë serbëve, pjesëmarrës në konfliktin e vitit 1999 në Kosovë”.

“Këta njerëz nuk do të dijnë nëse mund të udhëtojnë dhe do të krijohen tensione të përditshme dhe konflikte shtesë”, ka thënë kryetari i Serbisë.

Mirëpo, Jetlir Zyberaj, këshilltar i shefit të diplomacisë kosovare, Behgjet Pacollit, në një reagim të tillë të Vućić-it është përgjigjur se “institucionet kosovare nuk janë hakmarrëse”.

“Ne nuk do të hakmerremi meqë i takojmë mentalitetit tjetër, por do t’i procesojmë të gjitha rastet që kanë të bëjnë me përndjekjen e kriminelëve”, ka deklaruar Zyberaj.