Demi Lovato në spital, dyshohet për mbidozë

Këngëtarja e muzikës pop Demi Lovato është në spitalin e Los Anxhelosit pas një mbidozë të dyshuar të drogës, njoftojnë mediat amerikane.

Departamenti i Policisë së Los Anxhelosit thuhet se iu përgjigj një thirrjes për emërgjencë mjekësore të martën në Hollywood Hills, ku jeton Lovato.

TMZ raporton se 25-vjeçarja u gjet e pavetëdijshme dhe u trajtua në vendngjarje me Naloxone, një ilaç anti-mbidozë.

Këngëtarja ishte në gjendje stabile, raportojnë mediat amerikane.

Në Qendrën Mjekësore Cedars-Sinai, ajo ishte e vëmendshme dhe merrte frymë.

Zëdhënësi i saj tha për BBC: “Demi është zgjuar dhe me familjen e saj që duan të shprehin falënderime për të gjithë për dashurinë, lutjet dhe mbështetjen.

“Disa nga informacionet që raportohen janë të pasakta dhe me respekt kërkojnë për privatësi.”

Lovato ka luftuar me abuzimin e substancave për vite me rradhë, dhe mendohej se u rikthye në atë gjendje këto javët e fundit.

Muajin e kaluar ajo anuloi koncertin e saj në arenën O2 të Londrës, duke njoftuar lajmet në Twitter disa orë para se të fillonte koncerti.

Në një të këngë të lëshuar muajin e kaluar, Sober, ajo këndon: “Mami, më vjen keq që nuk jam më esëll, dhe babi lutem më fal mua për pijet që derdhen në dysheme”.

Kënga përfundon me tekstin: “Më vjen keq që jam këtu përsëri, unë premtoj se do të gjej ndihmë / Nuk ishte qëllimi im, më vjen keq për veten time”.

Kënga pasoi shënimin e gjashtë vjetorit të Lovatos që ishte esëll në mars të këtij viti.

Ajo do të duhej të përmbyllte të enjten pjesën e Amerikës së Veriut të turneut të saj “Tell Me You Love Me” me një koncert në Atlantic City, New Jersey, por raportet thonë se data tani është anuluar.

Fansat e saj thonë se betejat e këngëtares me çrregullime bipolare, bulimia dhe varësia – shpesh të dokumentuara në muzikën e saj – i kanë ndihmuar atyre me problemet që ata kanë.

Ndërsa raportet për gjendjen e saj përhapeshin, pati një shpërthim të mbështetjes në mediat sociale nga të famshëm dhe muzikantë të tjerë.

Brenda disa orësh nga raporti, dhjetëra mijëra njerëz kishin postuar “tweets” në Twitter me hashtagun #PrayforDemi (#LutunipërDemin).

Sipas zyrtarëve amerikanë të shëndetësisë, 115 amerikanë vdesin nga një mbidozë opioide çdo ditë me më shumë se 250,000 amerikanë që kishin vdekur gjatë dekadës së kaluar.

Rritur në Dallas, Texas, Lovato hyri në qendër të vëmendjes në serinë televizive të fëmijëve Barney & Friends.

Ajo u shfaq së bashku me vëllezërit Jonas në filmin “Camp Rock” të vitit 2008 të Disney Channel.

Lovato publikoi ​​albumin e saj të parë, Don’t Forget (Mos harroni), në 2008.

Në një dokumentar të YouTube, Simply Complicated, lëshuar tetorin e kaluar, Lovato zbuloi se përdorimi i drogës filloi kur ajo fillimisht provoi kokainë në moshën 17 vjeçare.

“U ndjeva jashtë kontrollit herën e parë që e bëra,” tha ajo. “Babai im ishte një i varur nga droga dhe alkooli.”

“Mendoj se kam kërkuar gjithmonë atë që ai gjeti në drogë dhe alkool, sepse ajo e përmbushi atë dhe ai zgjodhi atë mbi një familje”.

Lovato shkoi në rehabilitim për herë të parë në vitin 2010.

“Nuk isha e gatshme të bëhesha esëll,” tha ajo në dokumentarin.

“Unë isha duke fshehur në aeroplanë, duke e fshehur atë në banjo, duke fshehur atë gjatë gjithë natës”.