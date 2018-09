Delta Flight së shpejti me sistem të njohjes së fytyrës në aeroportin e Atlantës

Kompania e fluturimeve Delta Flight së shpejti do ta përdorë njohjen e fytyrës për fluturimet ndërkombëtare në Aeroportin Ndërkombëtar të Atlantës “Hartsfield-Jackson” më vonë këtë vit. Skanimi biometrik i fytyrës do të jetë opsional, me qëllim që t`u kursejë kohë udhëtarëve nga kontrollimi, sipas TechCrunch.

Ata që nuk duan t`u skanohet fytyra mund të refuzojnë, por ky opsion u mundësohet vetëm shtetasve të SHBA-ve. Vizitorët do të duhet të skanohen si masë sigurie. Të dhënat do të mblidhen dhe të ruhen për dy javë, edhe pse të dhënat dalëse do të ruhen për më shumë se një dekadë për qytetarët dhe bartësit e Green Card, dhe mbi shtatë dekada për vizitorët.

Zgjerimi i Delta-s është i fundit në një varg sistemesh sigurie që mundësojnë njohjen e fytyrës në aeroportet e SHBA-ve. Në gusht, teknologjia u ndihmoi autoriteteve që për herë të parë ta kapin një person që paraqitej si dikush tjetër në një aeroport afër Washington, DC. Momentalisht, gjithsej 14 aeroporte janë duke përdorur teknologjinë për njohje të fytyrës së njerëzve që mbërrijnë me dokumente të rreme në aeroportet e SHBA-ve. Aeroporti i Dulles në DC është duke i përdorur sistemet e njohjes së fytyrës prej vitit 2015, ndërsa aeroporti JFK i Nju Jork-ut ka filluar ta testojë teknologjinë në vitin 2016. Të dy janë pjesë e kontrollit më të gjerë biometrik të daljeve që përdor njohjen e fytyrës për t`i identifikuar bartësit e vizës përderisa dalin nga shteti.

Agjencia tha në një deklaratë se Dogana dhe Mbrojtja e Kufirit ende janë duke vlerësuar se a mund ta përdorin njohjen biometrike udhëtarët në të ardhmen, në vend të prezantimit të dokumenteve të identifikimit dhe atyre të kalimit.