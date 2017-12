Delawie: Shfuqizimi i Gjykatës Speciale, implikime negative për Kosovën si pjesë e Evropës

Ambasadori amerikan, Greg Delawie ka bërë thirrje liderëve dhe deputetëve të mos përkrahin shfuqizimin e Gjykatës Speciale.

Ai ka thënë se është shumë e rrezikshme për Kosovën dhe SHBA-të nuk e përkrahin një gjë të tillë.

“Jam shumë i dëshpruar nga kjo gjë, është një paturpësi, do të ketë implikime negative për Kosovën si pjesë të Evropës. Kosova do ta zgjedhë izolimin, në vend të bashkëpunimit. Nga SHBA kjo do të konsiderohet si një thikë pas shpinës. Po u bëj thirrje liderëve kosovarë që ta mbyllin këtë përpjekje. Të gjithë duhet të mendojnë për interesin e Kosovës”.