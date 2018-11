Dekorimet e hershme të Krishtlindjeve ju bëjnë më të lumtur

Nëse jeni një nga ato familjet që e keni dekoruar me plot gjallëri pemën dhe fshatin e Krishtlindjeve që me 1 nëntor, mund të jeni me fat. Sipas ekspertëve, dekorimi i hershëm për Krishtlindje mund t’ju bëjë më të lumtur andaj mund ta konsideroni të nxirrni zbukurimet dhe statujat e mëdha të babadimrit nga papafingo pak më herët.

“Në një botë plot me stress dhe ankth, njerëzve ju pëlqen të lidhen me gjëra që i bëjnë të lumtur dhe dekorimet e Krishtlindjeve i nxisin ato ndjenjat e fuqishme të fëmijërisë” , tha psikoanalisti Steve McKeown. “Dekorimet janë vetëm një spirancë apo rrugë drejt emocioneve të vjetra magjike të ngazëllimit në fëmijëri. Ndaj, vendosja e hershme e dekorimeve të Krishtlindjeve e zgjat këtë ngazëllim!”. Tingëllon mjaft e logjikshme.

Psikoterapisti Amy Molin u pajtua me këtë duke shpjeguar se dekorimet e Krishtlindjeve mund t’ju rikthejnë në një kohë më të thjeshtë, të paktën në mendjen tuaj. “Nostalgjia ndihmon për t’i lidhur njerëzit me të kaluarën e tyre personale dhe ndihmon që njerëzit ta kuptojnë identitetin e tyre. Për shumë njerëz, vendosja e dekorimeve është një mënyrë për t’u rilidhur me fëmijërinë e tyre”. Ajo gjithashtu thotë se mund të ndihmojë ata që kanë humbur dikë të ndihen më afër tyre dhe shtoi se “dekorimet e hershme mund t’u ndihmojnë atyre të ndihen më të lidhur me atë person.”