Dallimet mes iPhone XS dhe XS Max

Apple sapo ka prezantuar tre iPhone-t e saj të ri: iPhone XS, iPhone XS Max dhe iPhone XR i cili nuk do të jetë në dispozicion deri muajin e ardhshëm.

Modeli XS ka ekran 5.8 inç, ndërsa modeli XS Max ka model 6.5 inç.

Realisht, të dy telefonët janë rifreskime bazike të specifikave të iPhone X-it. Ata kanë një sensor të ri në kamerën kryesore, një processor të ri, dhe një grumbull rifreskimesh të vogla të cilat janë shtuar në një pajisje më të mirë sesa X-i. Një vit pas lansimit të iPhoneX-it, ardhja e iPhone XS-it do të thotë që mund t`i krahasojmë të gjitha ndryshimet e sjella nga iPhone X dhe si kanë funksionuar ato, dhe të shikojmë se ku po e çon Apple serinë e telefonave të cilësisë së lartë.

Gjërat e mira

Ekrani tejet i mirë

Altoparlantë të mrekullueshëm

Jetëgjatësi baterie

Gjërat e këqija

Kamerë e shumë e mirë por jo e mrekullueshme

Modaliteti portret ose e qëllon saktë ose e humbë targetin

I shtrenjtë

Përveç madhësisë, iPhone XS dhe XS Max janë identikë. Ata kanë të njëjtin procesor A12 Bionic, të njëjtat kamera, dhe të njëjtin ekran OLED me 458 pikselë për inç. XS Max edhe baterinë e ka më të madhe. Pas një kohe përdorimi iPhone XS Max mund të duket edhe më i madh edhe më i vogël se që pritej. Fizikisht, iPhone XS Max ka të njëjtën madhësi sikurse iPhone 8 Plus dhe Pixel 2 XL, dhe definitivisht i ka të njëjtat cilësi me iPhone-t paraprak të madhësisë Plus nga Apple – të paktën nëse e shikojmë nga prapa.

Por ekrani skaj-më-skaj e bën të duket shumë më i arsyeshëm nga ana e përparme. Telefoni XS e ka të njëjtin ekran OLED sikurse X-i i vitit të kaluar, dhe XS Max duhet identik sikurse ai ekran, vetëm se më i madh. Për shkak se ekrani e zë tërë pjesën e përparme të telefonit, XS Max nuk duket aq i madh sa iPhone-t Plus. Është absolutisht e përshtatshme për të shikuar video apo për të luajtur lojëra në atë ekran të mrekullueshëm.