Dalin detaje të reja për telefonin e palodhshëm Samsung

Kanë dalë detaje të reja rreth telefonit të përfolur të palodhshëm të Samsung-ut për vitin 2019: mund të quhet me emrin e koduar “Winner”, dhe kur të paloset të ketë kamera prapa dhe një ekran të vogël përpara.

Lajmet i dha një burim anonim i Wall Street Journal. Burimi i përsëriti thashethemet e dëgjuara më herët: do të jetë model 7 inç dhe të dalë në treg herët në vitin 2019, që do të thotë se lansimi mund të koincidojë me Kongresin Botëror të Telefonave Mobil. Emri zyrtar thuhet të jetë “Galaxy X”.

Samsungu është në garë me Huawei-n për afatin kohor kur do ta lansojnë telefonin e palodhshëm. Kryetari i Samsung Mobile DJ Koh më herët u ka thënë reporterëve se presin një telefon të palodshëm këtë vit.

Prodhuesi i elektronikës nga Korea Jugore pritet ta lansojë Samsung Galaxy Note 9 në fillim të gushtit.