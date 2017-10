Daka: Dalja në zgjedhje 43% duke mos përfshirë votat me kusht, do të numërohen me kohë

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përmes konferencës së katërt për media ka bërë publike edhe përmbylljen zyrtare të të gjitha vendvotimeve.

Kryetarja, Valdete Daka me këtë rast ka thënë se të gjitha vendvotimet nëpër komuna janë mbyllur, dhe në fund të drejtën e tyre për të votuar e kanë shfrytëzuar 43% e qytetarëve.

“Në bazë të dhënave në të gjitha komunat të cilat janë mbyllë me kohë dalja në zgjedhje është 43% e votuesve duke mos përfshirë votat me kusht që do të numrohen me kohë”, ka thënë Daka.

Ajo duke falënderuar vëzhguesit, prokurorin, OSBE-nët e të gjithë qytetarët për kulturë të lartë demokratike dhe se deri më tani procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi, që vlen të theksohet.

Ajo gjithashtu u pyet për parregullsit që kishte në disa qendra me energjinë elektrike dhe trenin bullgar ka thënë se nuk kanë informata për këtë gjë, por me siguri që me kohë është intervenuar.

“Për shkyqjen e energjisë elektrike është raportuar dhe nëse ka pasur mesiguri është sanuar, ndërsa sa i përket ‘trenit bullgar’ kjo cështje ka qenë në duar të Prokurorisë dhe Policisë dhe jo zyrtarisht mund të them se ato janë gjetur dhe nuk ka tren bullgar”, ka shtuar Daka.

Në zgjedhjet lokale të 22 tetorit janë të regjistruar 1 milion e 890 mijë e 952 qytetarë me të drejtë vote, prej tyre 18 mijë e 11 janë votues të rinj.