Daci: Politika të reja, qasje e re dhe më progresive ndaj diasporës

Zv. ministri i Diasporës dhe Investimeve Strategjike Arian Daci, ka marrë pjesë në “Ditët e Dialogut me Diasporën” në Koln të Gjermanisë.

Në panelin e organizuar ku morën pjesë figura të shquara të Institucioneve të të dyja shteteve dhe diasporës shqiptare, zv Ministri Daci konfirmoi se Ministria e Diasporës ka nisë të mendoj me një qasje të re, më progresive ndaj diasporës shqiptare.

“Nëse ju dëshironi të investoni në Kosovë dhe duhet të sjellni mjetet përkatëse dhe makineritë punuese për të nisë biznesin tuaj në Kosovë, po ju informoj me gojën plot se nuk do të paguani taksa për këto që përmenda. Ju jap dhe një lajm të mirë se jemi në përfundim të procesit të rregullimit të blerjes së policave kufitare dhe shumë shpejt, ato do t’I gjeni online dhe nuk do të ju duhet të prisni rradhë të gjata nëpër kufi, kur të ktheheni në vendin tuaj. Ndërsa së shpejti do t’i heçim tërsisht”, ka thënë Daci.