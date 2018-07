Coca-Cola Zero nuk do të shitet më nga 1 gushti në Australi

COCA-Cola ka konfirmuar se Coke Zero do të anulohet që nga ky vit, por kompania pret që ne të kalojmë në diçka tjetër.

COKE Zero do të anulohet nga 1 gushti pavarësisht rezistencës nga australianët për të kaluar në produktin më të fundit pa sheqer.

Drejtori i marketingut i Coca-Cola në Australi, Lucie Austin, konfirmoi sot se Coke Zero do të zëvendësohet nga Coke No Sugar dhe se australianët kishin pranuar këtë pije të re.

Ndërsa Coke No Sugar filloi të shitet në Australi në qershor 2017, blerësit ishin të ngadalshëm të kalonin nga Coke Zero.

Më herët këtë vit Woolworths i tha news.com.au se dëshironte të vazhdonte shitjen e Coke Zero “për shkak të kërkesës së klientit”.

Por duket se australianët më në fund kanë pranuar Coke No Sugar, e cila është zhvilluar për të shijuar më shumë si Coca-Cola Classic, por pa sheqer.

“Nuk është çudi që njerëzit e preferojnë atë mbi Coke Zero – ashtu siç kemi parë ku kemi ndarë këtë recetë të re në mbarë botën”, tha zonjusha Austin në një deklaratë.

Zonjusha Austin tha se Coke No Sugar kishte ndryshuar mendjet qëkur filloi të shitet në Australi në qershor të vitit të kaluar.

“Ne mund të tregojmë se afro 3.5 milionë australianë kanë gpëlqyer një Coke No Sugar që nga fillimi i shitjes dhe shumë prej tyre tani e pinë atë me rregull”, tha zonja Austin.

“Ne po shohim gjithashtu se rritja e shpejtë e Coke No Sugar po ndihmon për të zgjeruar kategorinë e pijeve me pak shqeqer apo fare pa sheqer në përgjithësi”.

Anulimi i Coke Zero do të vazhdojë gjatë gjithë gushtit dhe do të përfundojë deri në shtator.

Fillimi i shitjes së Coke No Sugar është pjesë e angazhimit të Coca-Cola për reduktimin e sheqerit, ku kompania kohët e fundit ka premtuar se në industri do të reduktojë sheqerin me 20 përqind në të gjithë portofolin e shitjeve të saj deri më 2025.