Çmimet kryesore në MTV EMA 2018

Femrat morën në shtëpi çmimet kryesore të MTV EMA 2018, me fitoret kryesore të Camila Cabello, Nicki Minaj and Janet Jackson krah performancave të jashtëzakonshme të Bebe Rexha, yllit spanjoll Rosalia dhe prezantueses Haliee Steinfeld.

Minaj e hapi shfaqjen me një performancë dominuese të “Good Form” të shoqëruar me piroteknikë para se grupi britanik i popit Little Mix t’i bashkohej në skenë për të performuar këngën e re të bandës “Women Like Me”.

Minaj gjithashtu mori në shtëpi çminmet për hip-hopin më të mirë dhe pamjen më të mirë në edicionin e 25-të MTV EMA të mbajtur në Qendrën e Ekspozitës së Bilbaos në Spanjë. “Dua t’i falenderoj fansat e mi në të gjithë botën”, tha reperja pasi mori çmimin.

Cabello që nuk performoi në shfaqje por ishte e pranishme në Bilbao, fitoi katër çmime, përfshirë atë të artistes më të mirë, këngës më të mirë dhe videos më të mirë për “Havana”.

“E di si është të jesh një fans”, tha ajo pasi mori çmimin e parë të natës. “Më kujtohet kur isha 14 vjeç dhe i shikoja këto shfaqje duke pritur që të dilnin artistët e mi të preferuar. E di sa e veçantë është lidhja mes një fansi dhe një artisti të preferuar dhe e di sa e veçantë është lidhja që unë kam me fansat e mi”.

Fitues të tjerë të rëndësishëm janë edhe Dua Lipa, që fitoi çmimin e ‘best pop’, dhe Cardi B i kurorëzuar si artisti më i mirë.