Charles Aznavour, ‘Frank Sinatra i Francës’, vdes në moshën 94 vjeçare

Charles Aznavour, i lindur në Paris si Shahnour Varinag Aznavourian nga prindër armenë, ka shitur më shumë se 100 milionë rekorde në 80 vende dhe ka rreth 1400 këngë të tij, 1300 prej të cilave i ka shkruar vetë. Ai është përshkruar disa herë si Sinatra francez për shkak të zërit të tij prekës e melankolik.

Hiti i tij më i njohur në gjuhën angleze është kënga ‘She’, një baladë romantike e vitit 1974 në të cilën Aznavour vë përballë lumturinë dhe grindjet në një lidhje, duke thënë pavarësisht kësaj se “kuptimi i jetës sime është ajo”. Kënga qëndroi katër javë në vendin e parë në grafikun e Mbretërisë së Bashkuar dhe u inçizua edhe në frëngjisht, gjermanisht, italisht dhe spanjisht.

Përgjatë viteve, ai ka bërë duete me këngëtarët si Sinatra, Elton John, Céline Dion, Bryan Ferry and Sting si dhe me tenorët klasikë Luciano Pavarotti and Plácido Domingo. Në vitin 2010, ai ka inçizuar këngën ‘Un Geste pour Haiti Chérie’ me yjet e rinj të repit francez, për të mbledhur para pas tërmetit shkatërrues në Haiti.

Presidenti francez, Emmanuel Macron ka shkruar në Twitter: “Charles Aznavour ishte shpirtërisht francez, i lidhur thellë me rrënjët e tij armene dhe i njohur në tërë botën. Ai ka përcjellë gëzimet dhe dhimbjen e tri gjeneratave. Kryeveprat e tij, toni i zërit, dhe rrezatimi i tij i veçantë do të jetojnë edhe shumë gjatë pas tij.”

Intervista e fundit e Aznavour u transmetua në televizionin francez në mbrëmjen e së premtes. Aty, ai tha se “do të vdiste” nëse nuk mund të punonte më.

“Unë jetoj në skenë. Jam i lumtur në skenë dhe kjo është e dukshme,” tha ai. “Motra ime dhe unë kemi vendosur se do t’i kalojmë të 100-tat. Është e regjistruar. Ajo nuk ka të drejtë ta thyejë premtimin siç nuk kam as unë.”